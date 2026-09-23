Inclusion sociale au Bénin: 1 422 nouvelles Cartes d’Égalité de Chance remises pour soutenir les personnes handicapées

Le vendredi 18 septembre 2026, à la Cité ministérielle de Cotonou, le ministère de la Famille et de l’Action sociale a reçu un nouveau lot de 1 422 Cartes d’Égalité de Chance confectionnées par l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP).

Cette dotation porte désormais à 6 140 le nombre total de cartes réceptionnées par les autorités, dont 4 718 ont déjà été remises aux ayants droit à travers le pays entre 2024 et 2025.

​Un instrument clé pour garantir des droits spécifiques

​Présente lors de la cérémonie de remise symbolique, la ministre Véronique Tognifodé a rappelé l’importance de ce document. Au-delà de sa valeur symbolique, la carte permet aux bénéficiaires de faire valoir leurs droits et de profiter d’avantages ciblés, calculés selon leur taux d’incapacité.

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Pour les familles, cette pièce officielle facilite l’accès aux services publics et consacre la pleine citoyenneté des porteurs de handicap. Le représentant des associations concernées, Domingo Nassirou, président de la FAPHB, s’est réjoui de cette avancée tout en invitant les personnes éligibles à entamer les formalités d’inscription.

​Vers une couverture étendue et 4 000 nouveaux dossiers à l’étude

​Le directeur général de l’ANIP, Aristide Guy Adjinacou, a souligné pour sa part que cette initiative s’inscrit dans la volonté d’offrir une identité légale à chaque citoyen d’ici 2028. L’agence met désormais l’accent sur les zones rurales pour toucher les personnes les plus éloignées des centres administratifs.

​La démarche suscite un intérêt croissant : la ministre a annoncé que 4 000 nouvelles demandes ont déjà été déposées au titre de l’année 2026. Ces dossiers passeront bientôt devant la commission interministérielle chargée de valider les demandes. Pour constituer le dossier, les requérants doivent réunir une demande adressée au ministère, une fiche retirée au Guichet unique de protection sociale, une photo, une attestation de résidence, une pièce d’identité si disponible, ainsi qu’un certificat médical officiel précisant la nature du handicap et le niveau d’incapacité.