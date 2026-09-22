Bénin : 54 millions FCFA d’équipements pour suivre les populations déplacées

L’Agence béninoise de protection civile (ABPC) a reçu mardi 22 septembre 2026 à Cotonou des motos et du matériel informatique d’environ 54 millions FCFA. Fournie par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) sur financement européen, la dotation doit renforcer le suivi et la gestion des déplacements de populations.

Le lot comprend 20 motos de type Apache avec leurs accessoires, quatre motos de type dame, des ordinateurs, des tablettes, des écrans de télévision et d’autres équipements informatiques. La remise s’est déroulée au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique, sous la présidence du ministre délégué Djibril Mama Cissé.

L’équipement s’inscrit dans le projet « Appui à la résilience des personnes déplacées de force et des communautés d’accueil au Nord-Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Togo ». Les matériels doivent permettre aux équipes de terrain de collecter, stocker, analyser et visualiser plus efficacement les données sur les mouvements de populations.

La pression est particulièrement forte dans le nord du pays. Dans son cinquième cycle de suivi, en mars 2026, l’OIM recensait 42 409 personnes déplacées internes au Bénin. Les évaluations du cinquième cycle avaient couvert 291 localités de 13 communes de l’Alibori, de l’Atacora et du Borgou.

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Pour l’exécutif, la dotation doit améliorer la coordination entre services et la professionnalisation des équipes chargées du suivi des déplacements. L’OIM souligne de son côté l’objectif de renforcer les capacités nationales de prévention, de préparation et de réponse face aux risques et aux situations d’urgence.

Au terme de la cérémonie, Djibril Mama Cissé a demandé au directeur général de l’ABPC, le contrôleur général de police Abel Aziz Bio Djibril, d’assurer une répartition judicieuse du matériel et d’en garantir le bon usage.