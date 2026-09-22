Savè: un homme et sa belle-mère arrêtés pour détention d’un crâne humain
Une affaire macabre secoue la commune de Savè, dans le département des Collines.
Le lundi 21 septembre 2026, la Police républicaine a interpellé un homme et sa belle-mère pour détention illégale de restes d’organes humains
Selon Le Matinal, l’intervention policière fait suite à des renseignements signalant le transport imminent d’ossements humains en direction de Cotonou. Alertés, les éléments du commissariat de Savè ont rapidement déployé un dispositif de surveillance.
Cette opération a permis d’intercepter le principal suspect à bord d’un véhicule, tandis que sa belle-mère a été appréhendée directement à son domicile.
Une découverte dissimulée dans les broussailles
Si les premières fouilles n’ont rien donné dans l’immédiat, les recherches se sont ensuite orientées vers un buisson situé près de la maison du gendre. C’est à cet endroit que les agents ont mis la main sur une grande boîte de conserve renfermant des fragments de crâne humain, ainsi qu’une perle enveloppée dans un plastique noir.
Lors de son interrogatoire, l’homme est passé aux aveux. Il a affirmé avoir prélevé ces restes d’organes environ un an plus tôt, alors qu’il creusait une sépulture au cimetière de Kpambaï.
Il a ajouté avoir donné une partie du crâne à sa belle-mère, à la demande expresse de cette dernière. Face aux policiers, la dame a confirmé cette version, expliquant qu’elle comptait utiliser cet ossement pour fabriquer un remède traditionnel contre des douleurs au genou.
Les deux suspects ont été placés en garde à vue au commissariat en attendant les suites de la procédure judiciaire.
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