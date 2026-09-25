Protection des consommateurs: plus de 100 bouteilles de gaz non conformes saisies par l’Anm à Djougou et Natitingou

​L’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (Anm) intensifie ses opérations de contrôle dans le nord du Bénin.

Menée sous la tutelle du ministère du Commerce intérieur dans le cadre de la surveillance du marché, une série de vérifications inopinées a permis de découvrir, depuis le début de la semaine, plus d’une centaine de bouteilles de gaz domestique affichant un poids non conforme dans plusieurs stations-service des villes de Djougou et de Natitingou.

​L’intervention des agents de l’Anm visait à s’assurer que les volumes et masses réellement livrés aux clients correspondent rigoureusement aux indications mentionnées sur les emballages commerciaux. Lors des pesées contradictoires effectuées sur place, les équipes techniques ont constaté d’importants écarts entre la charge affichée et le contenu effectif servi aux acheteurs.

L’agence rappelle que de telles pratiques constituent une tromperie manifeste sur la marchandise au détriment des usagers et exposent les contrevenants aux sanctions légales en vigueur, incluant de fortes peines d’amende ainsi que des poursuites pénales pouvant mener à des peines privatives de liberté.

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​Retrait immédiat des bouteilles et convocations des gérants

​Face à ces infractions métrologiques caractérisées, l’ensemble des bouteilles défectueuses a été aussitôt retiré de la vente. Les responsables des stations-service incriminées ont fait l’objet de convocations formelles pour répondre de ces irrégularités devant les services compétents.

​Sous la direction de Mouhamed Nazif Moutawakilou, l’Anm réaffirme sa détermination à multiplier les inspections inattendues sur toute l’étendue du territoire national afin de sécuriser le pouvoir d’achat des ménages et de garantir la transparence des échanges commerciaux.

L’agence invite par ailleurs la population à une vigilance accrue et à signaler systématiquement toute anomalie constatée sur les points de vente.