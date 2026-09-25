Ouidah: démantèlement d’un réseau présumé de vol et de recel de ferraille à Pahou, cinq suspects arrêtés

Un coup d’arrêt a été porté à une filière clandestine de commerce de métaux dans le département de l’Atlantique.

À la suite d’une enquête déclenchée le lundi 21 septembre 2026 par le commissariat d’arrondissement de Pahou, cinq individus ont été placés en garde à vue dans le cadre d’une procédure pour vol et recel de matériaux métalliques.

La perquisition d’un entrepôt central a permis aux fonctionnaires de police de mettre la main sur un stock hétéroclite composé de compteurs électriques, de portes métalliques, de tôles, de morceaux de rails, de cuivre brûlé et d’engins à deux roues entièrement désossés.

​L’origine de cette affaire découle d’un vol ciblé constaté par un mécanicien, victime de la disparition de plusieurs éléments métalliques sur son chantier de travail. Quelques jours après le forfait, le plaignant est parvenu à reconnaître formellement l’une de ses pièces dérobées entre les mains d’un individu en pleine circulation, provoquant immédiatement son interpellation par les forces de l’ordre.

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Les auditions menées au commissariat ont permis d’obtenir des indices déterminants sur les receleurs, guidant directement les agents vers un ferrailleur identifié comme le point de revente de la zone.

​Un dépôt clandestin découvert et plusieurs interpellations

​En investissant le dépôt du collecteur incriminé, les enquêteurs ont mis au jour une vaste réserve d’équipements aux origines douteuses. Outre les infrastructures et pièces de construction, les policiers y ont saisi des ustensiles et batteries de cuisine ainsi que plusieurs motocyclettes démontées, manifestement destinées au dépeçage pour pièces détachées.

Trois autres suspects, identifiés comme des acheteurs réguliers de cette marchandise, ont été cueillis sur les lieux, portant à cinq le nombre total de personnes placées sous les verrous.

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​Cette intervention rappelle la vigilance constante des forces de l’ordre sur ce secteur d’activité à Pahou, où trois individus avaient déjà été arrêtés le 1er mai 2026 lors de la revente d’un tricycle volé à Cotonou auprès d’un ferrailleur local.

Alors que les mis en cause bénéficient à ce stade de la présomption d’innocence, les recoupements se poursuivent pour identifier l’ensemble des propriétaires des biens saisis avant la présentation du dossier devant le procureur de la République.