Sécurité au Bénin: la Police républicaine frappe un grand coup à Sakété et Porto-Novo

La Police républicaine maintient la pression contre la criminalité urbaine. Les forces de l’ordre ont mené deux importantes opérations de sécurité les 8 et 9 juillet 2026, respectivement à Sakété et à Porto-Novo.

Ces interventions coordonnées ont été couronnées de succès, se soldant par l’interpellation de trois présumés malfaiteurs, la récupération d’une motocyclette volée et la saisie d’un important lot d’objets provenant de cambriolages.

​Le jeudi 9 juillet 2026, une patrouille de police en mission de sécurisation sur la Route nationale inter-États n°3 (RNIE 3) a été alertée par les appels au secours de détresse d’un motocycliste. Ce dernier était alors victime d’une violente agression par trois individus déterminés à lui dérober sa moto neuve de marque Bajaj.

​L’intervention prompte des forces de l’ordre a immédiatement fait avorter le plan des malfrats, qui ont pris la fuite à la vue des policiers. Pris en chasse par les agents, l’un des assaillants a fini sa course dans un ravin, où il a dû abandonner sa propre moto de marque Haojue Xpress pour s’évanouir dans la nature à pied. La traque ne s’est pas arrêtée là : une battue méthodiquement organisée dans la zone a permis de mettre la main sur l’un des agresseurs, qui a été formellement identifié par la victime.

​Cambriolage en pleine tempête mis en échec à Porto-Novo

​Quelques heures plus tôt, dans la nuit du 8 au 9 juillet 2026, c’est le commissariat du deuxième arrondissement de Porto-Novo qui s’est illustré en mettant en échec un cambriolage à grande échelle. Profitant des fortes précipitations de la nuit pour masquer leurs bruits, trois individus s’étaient introduits par effraction dans une boutique située dans le quartier Djègan–Daho, munis de marteaux et de burins.

​Surpris en plein flagrant délit par la patrouille de police, les cambrioleurs ont tenté de s’enfuir. La réactivité des agents a permis de neutraliser et d’arrêter immédiatement l’un d’entre eux. Les investigations menées à chaud dans la foulée de cette première arrestation ont porté leurs fruits, conduisant à la capture d’un second suspect, un mineur âgé de 14 ans.

​Les perquisitions menées par les enquêteurs ont permis de mettre la main sur un véritable butin. La police a saisi de nombreux outils de cambriolage ainsi qu’une grande quantité d’objets volés, comprenant des téléphones portables, des pièces de tissu bazin, des pagnes, des maillots de sport, des produits alimentaires et divers autres biens de valeur.