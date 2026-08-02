L’évolution de la menace djihadiste en Afrique de l’Ouest suscite des interrogations sur les capacités de financement, d’équipement et de déplacement des groupes armés. Au Nigeria, la persistance de l’insurrection dans le bassin du lac Tchad s’accompagne désormais d’une pression accrue dans le nord-ouest, à proximité des frontières du Niger et du Bénin. Si plusieurs analyses évoquent l’importance des trafics régionaux et des soutiens communautaires, les accusations d’implication directe de puissances étrangères restent, à ce stade, insuffisamment documentées.

Depuis plus d’une décennie, l’Afrique de l’Ouest fait face à une progression continue des violences attribuées aux groupes djihadistes. Malgré les opérations conduites par les armées nationales, notamment dans les pays de l’Alliance des États du Sahel, ces organisations conservent une importante capacité d’action et étendent progressivement leurs activités vers les États côtiers.

Le nord du Bénin et certaines régions du Nigeria sont directement exposés à cette évolution. Leur proximité avec le Niger et le Burkina Faso, où plusieurs groupes armés sont durablement implantés, en fait des zones particulièrement sensibles.

Parmi les principales organisations actives dans la région figure le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, généralement désigné par son acronyme JNIM. Affilié à Al-Qaïda, il combine les opérations militaires, la pression sur les populations et, dans certains territoires, des formes de négociation avec les communautés locales.

Cette capacité à adapter ses méthodes aux réalités locales lui a permis de renforcer son influence dans plusieurs zones rurales du Sahel. Le groupe cherche notamment à exploiter les conflits communautaires, les difficultés économiques, la faiblesse des services publics et le sentiment d’abandon ressenti par certaines populations.

Une concurrence entre plusieurs organisations armées

L’expansion du JNIM intervient dans un environnement marqué par la concurrence d’autres groupes, notamment l’État islamique au Sahel. Cette organisation est principalement active dans la zone dite des trois frontières, entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.

Des analyses sécuritaires font état d’une extension progressive de ses zones d’intérêt vers le sud, en direction des frontières du Bénin et du nord-ouest du Nigeria. Des opérations revendiquées sur le territoire nigérian en 2026 ont renforcé les inquiétudes concernant une possible connexion entre les foyers du Sahel central et les groupes présents dans le nord-ouest du pays.

Le Nigeria reste parallèlement confronté à l’État islamique en Afrique de l’Ouest, ou ISWAP. Implantée dans le bassin du lac Tchad, cette organisation constitue l’une des structures djihadistes les plus organisées de la région.

Malgré les campagnes militaires menées par le Nigeria et ses voisins, l’ISWAP conserve des capacités opérationnelles importantes. Le groupe mène régulièrement des attaques contre les positions militaires, les infrastructures et les populations civiles dans le nord-est du Nigeria.

Les factions issues de Boko Haram demeurent également actives, même si leur influence et leur organisation ont évolué au fil des affrontements internes et des opérations de contre-insurrection.

Cette situation place le Nigeria face à deux principaux foyers de menace. Dans le nord-est, les forces de sécurité affrontent l’ISWAP et les éléments toujours actifs de Boko Haram. Dans le nord-ouest, elles doivent surveiller l’apparition de groupes armés susceptibles d’entretenir des liens avec les organisations implantées au Sahel.

Le groupe Lakurawa est régulièrement cité dans ce contexte. Présent dans les zones frontalières du nord-ouest du Nigeria, il est décrit dans plusieurs analyses comme une organisation disposant de relations avec des réseaux djihadistes opérant au Niger. La nature exacte de ses affiliations, son niveau d’autonomie et l’étendue de ses capacités restent toutefois débattus.

La multiplication de ces foyers risque d’entraîner une dispersion des moyens militaires nigérians. Abuja doit simultanément sécuriser le bassin du lac Tchad, surveiller les frontières occidentales et répondre aux autres formes d’insécurité, notamment le banditisme armé et les enlèvements.

Des financements principalement issus des économies locales

La résilience des groupes armés alimente également les interrogations sur leurs sources de financement. Les recherches consacrées au djihadisme sahélien identifient plusieurs mécanismes, parmi lesquels les trafics transfrontaliers, la contrebande, l’extorsion, les enlèvements contre rançon, le vol de bétail et la taxation des activités économiques.

Dans certaines zones sous leur influence, les organisations armées imposent des prélèvements aux commerçants, aux transporteurs, aux éleveurs ou aux exploitants de ressources naturelles. Elles peuvent également récupérer des armes et du matériel lors d’attaques contre les forces de défense.

Les frontières difficiles à contrôler, la circulation des armes provenant des conflits régionaux et l’existence de réseaux commerciaux informels favorisent cette économie clandestine.

Des accusations visant des puissances étrangères, notamment la France, sont régulièrement formulées dans le débat politique et sur les réseaux sociaux. Certains acteurs soutiennent que des pays extérieurs entretiendraient volontairement l’insécurité afin de préserver leur influence stratégique dans la région.

Ces affirmations doivent cependant être présentées avec prudence. Aucune preuve publique et indépendante ne permet actuellement d’établir que la France entraîne, équipe ou finance des groupes djihadistes depuis le territoire béninois. La coopération militaire française avec le Bénin est officiellement présentée comme un appui à la formation, au renseignement et au renforcement des capacités des forces nationales.

Les critiques de cette coopération demandent néanmoins davantage de transparence sur les effectifs étrangers présents, la nature des formations dispensées, les infrastructures utilisées et les accords qui encadrent ces activités.

Ces interrogations sont renforcées par la dégradation des relations entre la France et les pays de l’Alliance des États du Sahel. Après le retrait des forces françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger, Paris a cherché à maintenir ou à développer ses partenariats avec d’autres États africains, notamment dans le golfe de Guinée.

Cette réorientation est interprétée par certains observateurs comme une adaptation de la stratégie française face à la perte de ses anciennes positions au Sahel. Elle ne constitue toutefois pas, à elle seule, la preuve d’une implication dans les activités des groupes armés.

Le Bénin et le Nigeria face à une menace transfrontalière

Le Bénin occupe une position stratégique dans la lutte contre l’expansion des violences vers les pays côtiers. Le nord du pays a enregistré plusieurs attaques contre les forces de défense et les populations civiles au cours des dernières années.

Les groupes armés peuvent profiter des zones forestières, de la porosité des frontières et des difficultés de surveillance pour se déplacer entre le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Nigeria. Cette mobilité ne signifie pas nécessairement que le territoire béninois constitue une base organisée ou une « plaque tournante » permanente.

Elle montre cependant que les réponses strictement nationales sont insuffisantes face à des organisations capables de franchir les frontières, de recruter localement et d’adapter leurs modes opératoires.

Pour le Nigeria, l’enjeu consiste à éviter une connexion durable entre les groupes du bassin du lac Tchad et les réseaux actifs dans le Sahel central. Une telle évolution compliquerait davantage la situation sécuritaire et pourrait créer un vaste espace d’instabilité reliant le nord-est et le nord-ouest du pays.

La réponse à cette menace nécessite une coopération régionale renforcée, une meilleure circulation du renseignement et un contrôle plus efficace des flux financiers et logistiques. Elle suppose également de traiter les facteurs locaux exploités par les groupes armés, notamment la pauvreté, les conflits fonciers, le chômage des jeunes et l’absence de services publics dans certaines zones.

Les partenariats étrangers peuvent contribuer au renforcement des capacités militaires et techniques. Ils doivent toutefois être encadrés par des accords transparents et rester placés sous l’autorité des institutions nationales.