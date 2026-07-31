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Éducation: le ministre Armand Natta entame une tournée de prise de contact dans les départements

​Le ministre des Enseignements maternel et primaire, Armand Kuyema Natta, a démarré ce mercredi 29 juillet 2026 une tournée officielle de prise de contact auprès des acteurs et responsables du secteur éducatif. Il effectue ce déplacement en compagnie du ministre conseiller Paulin Gbénou.

Edouard Djogbénou
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Éducation: le ministre Armand Natta entame une tournée de prise de contact dans les départements
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​La délégation s’est d’abord rendue dans les départements de l’Ouémé et du Plateau pour échanger avec les responsables départementaux, les cadres techniques et les représentants des structures sous tutelle.

Lors des discussions, le ministre a salué les résultats enregistrés au Certificat d’études primaires (CEP 2026) et réaffirmé sa détermination à consolider ces acquis tout en poursuivant les actions d’amélioration du système éducatif.

​Doléances des acteurs et engagements des autorités

​Les cadres et responsables locaux ont profité de la rencontre pour poser plusieurs doléances prioritaires :

  • ​Le recrutement et la formation continue du personnel enseignant.
  • ​Le renforcement des équipements informatiques dans les services administratifs.
  • ​L’accélération de l’installation des structures ministérielles à la Cité administrative d’Ahossougbéta.

​Armand Kuyema Natta a assuré une prise en compte attentive de ces préoccupations et rappelé l’engagement des autorités à améliorer les conditions de travail ainsi que la qualité de l’enseignement.

​La tournée ministérielle s’est poursuivie ce jeudi 30 juillet 2026 dans les départements de l’Atlantique et du Littoral.

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