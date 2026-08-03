L’Ouganda cherche en Afrique du Sud un modèle de formation des enseignants

La coopération éducative Sud-Sud gagne du terrain en Afrique. Pour améliorer la formation de ses enseignants à l’évaluation en classe, l’Ouganda a choisi de s’inspirer de l’expérience de l’Afrique du Sud, un pays confronté à des réalités éducatives comparables.

Kampala souhaite réformer la formation de ses enseignants et cherche des pistes adaptées au contexte africain. La semaine dernière, 24 responsables du ministère ougandais de l’Éducation se sont rendus à Pretoria dans le cadre de cette démarche.

La délégation a notamment visité le campus de Soshanguve. Cette étape doit permettre aux responsables ougandais d’observer les approches utilisées en Afrique du Sud pour préparer les enseignants à évaluer les apprentissages en classe.

L’évaluation constitue un volet central de la pratique pédagogique, puisqu’elle permet de mesurer les acquis des élèves et d’identifier leurs difficultés. En se tournant vers un partenaire africain, l’Ouganda entend rechercher des méthodes susceptibles d’être transposées dans son propre système éducatif.

Une coopération fondée sur les réalités africaines

Le choix de l’Afrique du Sud traduit la volonté de l’Ouganda de privilégier une expertise régionale. Les deux pays évoluent dans des environnements où les systèmes scolaires doivent répondre à des besoins importants en matière de formation et d’accompagnement des enseignants.

La mission de 24 officiels s’inscrit ainsi dans une logique d’apprentissage entre pays du Sud. Elle doit aider Kampala à mieux structurer la formation de ses enseignants et à renforcer leur capacité à utiliser l’évaluation comme un outil de suivi des élèves.

Pour l’Ouganda, cette démarche vise également à rapprocher la formation théorique des exigences rencontrées dans les salles de classe. L’expérience sud-africaine est étudiée comme une source d’inspiration, plutôt que comme un modèle à reproduire à l’identique.