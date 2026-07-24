Secteur de l’énergie au Bénin: la SBEE injecte plus de 19 milliards de FCFA pour moderniser son réseau électrique

Pour répondre à l’augmentation croissante de la demande en électricité et faire face à l’obsolescence de certaines infrastructures, la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) déploie un plan d’investissement massif estimé à plus de 19 milliards de FCFA.

Soutenue par le Programme d’action du gouvernement (PAG), cette initiative majeure entend restructurer, étendre et réhabiliter le réseau de distribution en moyenne et basse tension sur toute l’étendue du territoire national.

L’objectif principal est d’éradiquer les baisses de tension, d’atténuer les coupures répétées et de limiter les pertes techniques.

​Ce programme d’envergure s’étendra sur l’ensemble des douze départements du Bénin et verra la construction de près de 800 kilomètres de lignes électriques, couplée à l’installation ou la remise en état de plus de 160 postes de transformation.

Les opérations sur le terrain s’articuleront autour de trois axes prioritaires: le Grand Sud, la zone Centre-Nord et le renforcement des lignes existantes. Cette réorganisation permettra d’alléger la charge des postes saturés et de subvenir efficacement aux besoins énergétiques des ménages et des acteurs économiques.

​Un impact direct sur le quotidien des abonnés et l’économie locale

​S’étalant sur une période de quatorze mois, la mise en service des nouvelles infrastructures se fera progressivement au fil de l’avancement des chantiers.

La SBEE vise ainsi à garantir une distribution électrique plus stable, à réduire le risque de dégradation des appareils ménagers et industriels causé par les variations de tension, et à simplifier l’accès au réseau pour les nouveaux usagers, consolidant par la même occasion les bases du développement socio-économique du pays.