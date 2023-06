Secret d’État: un enregistrement révèle que Trump détenait des documents « hautement confidentiels »

CNN publie ce lundi un enregistrement datant de 2021 où Donald Trump assure détenir des documents confidentiels du Pentagone. « C’est un secret », dit l’ancien président américain.

La chaîne CNN a mis la main sur un extrait sonore d’interview datant de juin 2021 dans lequel Donald Trump, alors président des États-Unis, évoque des documents confidentiels en sa possession avec des visiteurs. CNN a dévoilé lundi l’existence de cet extrait long de deux minutes.

Un écrivain, un éditeur et deux membres de l’équipe de Trump étaient présents et, d’après CNN, on y entend le président prétendre qu’il possède un document confidentiel du Pentagone traitant d’un plan d’attaque sur l’Iran.

«Ce sont les papiers», dit Trump dans l’enregistrement, en parlant des plans d’attaque du Pentagone. Il évoque aussi quelque chose qu’il qualifie d’»hautement confidentiel» qu’il semble laisser voir aux autres personnes présentes, explique encore CNN.

Trump est embourbé dans un procès mettant en cause sa gestion de documents secrets. On lui reproche d’avoir emmené chez lui, dans sa résidence en Floride, de tels documents après son départ de la Maison Blanche.

Il est également soupçonné d’avoir transmis des informations sensibles à des personnes non-habilitées. Donald Trump plaide non-coupable sur tous les points. Sur Fox News, il a prétendu n’avoir donné aucune information confidentielle et avoir seulement évoqué des extraits de presse.