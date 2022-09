Seconde guerre mondiale : la Pologne demande à l’Allemagne 1 300 milliards d’euros de réparations

En 2017, le parti Droit et Justice au pouvoir en Pologne a initié un rapport sur le coût financier des pertes de la Seconde Guerre mondiale. Le pays réclame désormais 1300 milliards d’euros de réparations.

La Pologne va demander réparation à l’Allemagne pour les dommages subis durant la Seconde Guerre mondiale, selon Jaroslaw Kaczynski, le vice-Premier ministre et responsable du parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne. Le gouvernement polonais a estimé jeudi le coût financier des pertes de la Seconde Guerre mondiale à mille trois cents milliards d’euros.

Cette déclaration intervient alors qu’une commission parlementaire polonaise remet un rapport jeudi sur les dommages causés par les forces allemandes durant le deuxième conflit mondial.

1300 milliards d’euros

« La décision sera prise aujourd’hui, dans le Palais royal de Varsovie, et il sera annoncé que la Pologne demande des réparations de guerre pour tout ce que les Allemands ont infligé au pays entre 1939 et 1945« , a déclaré Jaroslaw Kaczynski. « C’est une somme importante de 6,2 trillions » de zlotys (1.300 mds EUR). » Ce dernier a reconnu que le processus avant que la Pologne ne reçoive ces réparations serait « long et difficile ».

L'Allemagne considère par contre que la question des dommages de guerre a déjà été réglée par d'anciens accords.