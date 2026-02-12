Sébastien Tambouret estime que Rennes peut gêner le PSG en Ligue 1

Après le départ d’Habib Beye, Sébastien Tambouret a pris les rênes par intérim et s’est exprimé sur l’ambiance au sein du groupe rennais ainsi que sur la perspective d’affronter le Paris Saint-Germain demain soir.

Le Roazhon Park recevra, à 19h et en ouverture de la 22e journée de Ligue 1, le leader du championnat. Le Stade Rennais, actuellement sixième et bien placé pour viser une qualification en Ligue de conférence, défie la formation parisienne dans un match très attendu par les supporters bretons.

Nommé pour assurer la transition depuis le départ de l’ancien entraîneur, Tambouret sera bien présent sur le banc. Il a précisé en conférence de presse que plusieurs éléments ne seront pas disponibles pour la rencontre : Przemysław Frankowski, Glen Kamara, Jérémy Jacquet et Abdelhamid Aït Boudlal. Interrogé sur sa fonction, il a résumé sa position comme une mission ponctuelle au service du club.

Ambiance du groupe et approche tactique

Arrivé lundi auprès des joueurs, l’entraîneur des Espoirs a constaté un collectif marqué par la déception des récents résultats, mais aussi animé d’une forte volonté de réagir. Ce regain d’envie s’est rapidement manifesté lors des séances, selon lui, et les joueurs affichent l’intention de se montrer sous un meilleur jour, pour eux-mêmes, pour l’institution et pour les fans.

Pour la réception du PSG et de l’effectif de Luis Enrique, Tambouret mise sur la mobilisation du public et sur une organisation stricte. Il estime que l’appui des tribunes peut grandement compliquer la tâche de n’importe quel adversaire, mais rappelle qu’affronter l’un des clubs les plus performants d’Europe exige de la rigueur et un plan de jeu clair plutôt que de l’improvisation.

Le technicien intérimaire anticipe une rencontre difficile et multiple difficultés posées par les Parisiens, mais il compte sur la performance collective des siens pour tenter de créer la surprise sur la pelouse.