Sébastien Haller: « Je ne me plaindrai pas que Lewandowski soit parti »

Présenté par Dortmund à la presse ce dimanche, Sébastien Haller a été interrogé sur le départ de Robert Lewandowski du Bayern pour le FC Barcelone. L’international ivoirien a déclaré qu’il ne plaindrait pas de ce transfert.

Sébastien Haller a été recruté pour être la nouvelle star de l’attaque de Dortmund après le départ d’Erling Haaland pour Manchester City. Après l’officialisation de son transfert il y a quelques jours, il a été présenté à la presse ce dimanche. Parmi les questions posées en conférence de presse, l’ancien de l’Ajax n’a pas pu échapper à l’actualité concernant le départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone.

« Je ne me plaindrai pas que Lewandowski soit parti (rires). Aucun attaquant en Bundesliga n’a réalisé ce qu’il a fait. Mais je ne peux pas me reposer sur les faiblesses des autres pour réaliser quelque chose. Je dois le mériter moi-même. Donc, la chose la plus importante pour moi est de me concentrer sur moi-même et de marquer autant de buts que possible », a-t-il déclaré.

Robert Lewandowski, après avoir dominé la Bundesliga pendant ces dernières années, laisse désormais la place pour une lutte acharnée pour le titre de meilleur buteur du championnat allemand. Outre Sébastien Haller, plusieurs autres stars de la Ligue allemande seront en lice, notamment le meilleur joueur de la dernière édition de Bundesliga, Christopher Nkunku, ou encore le fantasque goleador du Bayer Leverkusen Patrick Schick.