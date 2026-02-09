Scott McTominay incertain pour Naples face à Como en Coupe d’Italie

Naples pourrait devoir composer sans Scott McTominay pour le huitième de finale de la Coupe d’Italie contre Como, prévu mardi. Victime d’une indisposition musculaire lors de la rencontre face à Gênes, le milieu écossais reste sur une surveillance médicale renforcée et son statut pour le rendez-vous est loin d’être confirmé.

Remplacé à la pause lors du match contre Gênes, McTominay ressent des gênes au niveau des fléchisseurs de la cuisse. D’après Sky Sport, le club italien privilégie la prudence : le staff ne souhaite pas forcer le joueur et envisage de le préserver afin d’écarter tout risque de complication.

L’idée principale du groupe technique est de favoriser une remise en état complète en vue du prochain déplacement en Serie A face à la Roma. De ce fait, une absence lors du duel contre Como n’est pas exclue pour garantir sa disponibilité pour les échéances jugées prioritaires.

Conséquences et alternatives