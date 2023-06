Scandale: DJ Congélateur dén*de la p*itrine d’une mineure en public

- Publicité-

DJ Congélateur fait encore parler de lui de la plus mauvaise des manières. Le jeune artiste s’est encore illustré dans une autre vidéo obscène qui fait le tour de la toile.

Dans une vidéo de quelques secondes devenue virale sur Tik Tok et Facebook, on aperçoit DJ Congélateur en train de faire des attouchements sexu3ls sur l’un des seins d’une petite fille. Un fait scandaleux qui a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux.

Très vite, son staff de production a réagi en pondant un communiqué tendant à dénoncer une manœuvre orchestrée contre l’artiste. Selon le communiqué publié sur la page de DJ Congélateur et signé de Nama Bouaké Production, la vidéo incriminée daterait de plusieurs années. Il est également précisé dans le communiqué que DJ Congélateur bénéficie désormais « d’un encadrement très professionnel et ne se reconnaît plus dans ces agissements ».

Ainsi, il convient donc de retenir que Nama Bouaké Production ne conteste pas l’authenticité de la vidéo, mais elle pose un problème de date et de timing de publication.

