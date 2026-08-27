Savè: saisie de plus de 30 kg de chanvre indien et découverte d’une vaste plantation à Okpara

​Une importante opération de lutte contre le trafic de stupéfiants a été menée ce jeudi 27 août 2026 par la Police républicaine dans la commune de Savè.

Les éléments du commissariat frontalier d’Oké-Owo ont découvert un champ de chanvre indien s’étendant sur plus d’un hectare et saisi plus de 30 kilogrammes de cette substance illicite dans le village d’Atta, situé dans l’arrondissement d’Okpara.

​Une exploitation agricole illégale structurée

​Aux alentours de 6 heures du matin, la descente policière effectuée sous le commandement du commissaire Joseph Chabi Wetti a permis de mettre au jour une véritable exploitation organisée. Le site disposait d’ouvriers spécialement affectés à l’entretien des cultures de cannabis, simulant une activité agricole classique.

​À l’arrivée des forces de l’ordre, le principal exploitant et propriétaire présumé du champ a réussi à prendre la fuite. Toutefois, les agents ont interpellé sur place un individu présenté comme l’un des ouvriers, qui s’est avéré être le neveu du propriétaire recherché.

​Le suspect a été placé en garde à vue au commissariat d’Oké-Owo. Des recherches actives sont en cours pour retrouver le promoteur de la plantation, tandis que le dossier a été transmis aux autorités judiciaires compétentes pour la suite de la procédure.