 Saudi Pro League: « les arabes offrent beaucoup d’argent, mais…», une légende sénégalaise avertit Mané

Alors que Sadio Mané et les nouvelles recrues saoudiennes ont entamé ce mercredi la saison 2023-2024 de la Saudi Pro League, l’ancien international sénégalais, Diene Faye, a prodigué de sages conseils à ces nouveaux venus dans le championnat du golfe.

La vague de transferts en provenance d’Europe vers les clubs saoudiens cet été ne passe pas inaperçue. Alors que Cristiano Ronaldo avait ouvert la voie en signant avec Al-Nassr la saison précédente, de nombreuses stars évoluant sur le vieux continent ont choisi de rejoindre le championnat saoudien cette année.

Parmi elles, on compte des noms prestigieux tels que Karim Benzema, Ngolo Kanté, Saint-Maximin, Riyad Mahrez et Seko Fofana, pour n’en citer que que ceux-là. Les cadres de l’équipe nationale sénégalaise ne sont pas en reste, puisque trois d’entre eux, Sadio Mané, Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly, font désormais partie de l’effectif de clubs de la Saudi Pro League.

Alors que ces stars s’apprêtent à découvrir un championnat en plein essor, une figure familière de la scène saoudienne, l’ancien international sénégalais Diene Faye, a tenu à avertir ces nouvelles recrues des défis qui les attendent. Ayant lui-même passé huit ans dans le championnat saoudien, l’ex-joueur des Lions de la Téranga est bien placé pour prodiguer des conseils aux nouveaux arrivants. Selon lui, bien que les clubs saoudiens soient prêts à investir des sommes considérables pour les joueurs performants, ils peuvent également se montrer impitoyables en cas de contre-performance.

« En Arabie Saoudite, chaque jour est une bataille pour la victoire. Il faut être au sommet de son jeu à chaque match. Les Arabes sont friands de spectacle et de buts. Ainsi, pour s’imposer là-bas, il est essentiel de maintenir un niveau de performance élevé et d’être constamment au meilleur de sa forme », a déclaré Diene Faye lors d’un entretien avec le quotidien sénégalais Stades.

Fort de son expérience dans ce championnat exigeant, il souligne la mentalité impitoyable des Arabes envers les joueurs en baisse de forme. « Dans ce contexte, les joueurs performants sont très appréciés et peuvent recevoir des offres très lucratives. En revanche, si les performances ne sont pas au rendez-vous, ils peuvent être rapidement écartés. La Saudi Pro League est un championnat de qualité, et contrairement aux idées reçues, il est bien plus exigeant qu’on ne le pense. Être performant et au sommet de sa forme en permanence est une obligation. Sadio Mané et les autres devront fournir des performances de haut niveau », a-t-il ajouté.

Sadio Mané et ses collègues sont désormais prévenus : le championnat saoudien exige excellence et constance pour espérer briller dans cette arène très compétitive.

