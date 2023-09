Saudi Pro League: Karim Benzema donne raison à Cristiano Ronaldo

-Publicité-

Enthousiasmé par son expérience à Al-Nassr depuis l’hiver dernier, Cristiano Ronaldo est convaincu que la Saudi Pro League a le potentiel de rivaliser avec les meilleurs championnats du monde. Les déclarations du Portugais ne manquent pas d’étonner, mais il trouve un allié en la personne de Karim Benzema, l’attaquant français ayant rejoint Al-Ittihad cet été, qui partage cette vision ambitieuse.

Pour Karim Benzema, tout se passe pour le mieux. Contrairement à certaines rumeurs qui laissaient entendre qu’il était en désaccord avec son entraîneur Nuno Espirito Santo, l’attaquant d’Al-Ittihad se sent parfaitement intégré au sein de sa nouvelle équipe. Il a déjà inscrit trois buts et délivré deux passes décisives en six matchs de championnat, satisfait de son adaptation rapide.

« Nous avons un groupe solide avec une grande cohésion, et nous continuons à progresser », a déclaré l’ancien joueur du Real Madrid, rapporté par Foot01. « Nous restons concentrés sur cet aspect pour continuer à nous améliorer. Je suis content de mes performances jusqu’à présent avec Al-Ittihad. Je suis animé par la volonté et la motivation de donner le meilleur de moi-même, et mon objectif principal est de remporter des titres. » Pour Karim Benzema, les trophées remportés avec Al-Ittihad ne seraient pas anodins.

Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais estime que le niveau de la Saudi Pro League, déjà élevé selon lui, peut rivaliser avec les championnats de référence. « La Saudi Pro League est en passe de devenir le meilleur championnat du monde« , a déclaré Karim Benzema devant les médias. « Cela se concrétisera si le nombre de joueurs professionnels au sein des équipes continue d’augmenter. Cela renforcera le développement du championnat et intensifiera la compétition« , a-t-il ajouté.

Sa déclaration audacieuse rappelle celle de Cristiano Ronaldo, qui avait lancé un avertissement similaire pendant l’été. Le buteur d’Al-Nassr, arrivé en Arabie Saoudite dès l’hiver précédent, avait exprimé sa satisfaction quant à l’évolution du football dans la région. « Je suis ravi d’être en Arabie saoudite, le football progresse« , avait déclaré Ronaldo: « Des joueurs de grande qualité arrivent. Comme je l’ai déjà mentionné, cette ligue deviendra la meilleure au monde. Pas à pas, nous construisons notre chemin.«

