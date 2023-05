Saudi Pro League: grâce à Cristiano Ronaldo, Al Nassr renverse Al Shabab

-Publicité-

Ce mardi soir, Al Nassr recevait Al Shabab, à l’occasion de la 28e journée de la Saudi Pro League. Menés 0 – 2, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont totalement renversé la situation pour décrocher la victoire sur le score de 3-2. Le portugais a inscrit le but de la victoire de son équipe.

Toujours en course pour le titre de champion de l’Arabie Saoudite, Al Nassr recevait ce mardi soir Al Shabab, dans le cadre de la 28e journée du championnat. L’objectif était clair: remporter la victoire pour revenir à trois points du leader Al Ittihad, vainqueur d’Al Baten (1-0) un peu plus tôt. Et la rencontre a débuté de la pire des façons pour les locaux.

Cristian Guanca ouvrait rapidement le score pour les visiteurs sur pénalty (0-1, 25e), avant de s’offrir le doublé à la 40e minute de jeu (0-2). Surpris et totalement plombés par un début de match chaotique, les joueurs d’Al Nassr reprenaient espoir avec la réduction du score de Talisca en toute fin de première période (1-2, 44e).

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo revenaient avec de meilleures intentions et faisaient leur retard au tableau d’affichage très rapidement grâce à Ghareeb (2-2, 51e). Quelques minutes plus tard, CR7 s’offrait un but exceptionnel pour donner l’avantage aux siens (3-2, 59e). Al Nassr ne sera plus jamais rattrapé dans la partie et pouvait empocher trois points bien mérités au vu de la physionomie de la rencontre. Le club peut encore croire au titre.

