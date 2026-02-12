Saudi Pro League : Édouard Mendy, rempart infranchissable d’Al-Ahli

Édouard Mendy confirme sa place de titulaire indiscutable à Al-Ahli en Saudi Pro League. Sur les 13 rencontres auxquelles il a pris part cette saison, le portier sénégalais a préservé sa cage à neuf reprises et n’a cédé que six fois, des chiffres qui traduisent une efficacité défensive remarquable.

Édouard Mendy confirme sa place de titulaire indiscutable à Al-Ahli en Saudi Pro League. Sur les 13 rencontres auxquelles il a pris part cette saison, le portier sénégalais a préservé sa cage à neuf reprises et n’a cédé que six fois, des chiffres qui traduisent une efficacité défensive remarquable.

Ces performances lui valent la première place du classement des clean sheets pour l’exercice 2025-26, devant Marek Rodák (7) et Yassine Bounou (6). Sa constance au fil des matches lui permet de figurer parmi les gardiens les plus fiables du championnat, capable de tenir tête aux attaques adverses les plus pressantes.

Sur le plan des compétitions à élimination directe, Mendy a aussi pesé lourdement. Le 23 août 2025, lors de la Supercoupe d’Arabie Saoudite face à Al-Nassr, il a neutralisé une tentative lors de la séance de tirs au but, contribuant directement au succès 5-3 de son équipe. Plus tôt dans la saison, un arrêt de penalty sur la tentative de Díaz a relancé Al-Ahli et préparé le terrain au but victorieux de Pape Guèye en prolongation (1-0).

Publicité

Un pilier pour son club et sa sélection

International sénégalais et membre de l’équipe championne d’Afrique, Mendy s’est imposé comme le dernier rempart sur lequel ses partenaires peuvent s’appuyer. Ses arrêts déterminants dans les moments chauds, sa lecture du jeu et sa sérénité sous la pression renforcent la solidité défensive d’Al-Ahli lors des rendez‑vous majeurs.

Au-delà des statistiques, c’est sa régularité et sa capacité à répondre présent lors des phases décisives qui le distinguent. Ces qualités le placent parmi les portiers africains les plus influents et font de lui une valeur sûre pour les échéances à venir, tant en club qu’en sélection.