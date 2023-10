Saudi Pro League: Al Ittihad frustré, malgré Karim Benzema

-Publicité-

La 11e journée de la Saudi Pro League a débuté ce jeudi soir. Pour l’occasion, Al Ittihad recevait Al Hazem pour tenter de recoller aux premières places. Mais, dans une rencontre animée, les coéquipiers de Karim Benzema ont été neutralisés sur le score de 2 buts partout.

La rencontre débutait pourtant idéalement pour les champions saoudiens en titre, avec l’ouverture de la marque de Karim Benzema un peu avant la demi-heure de jeu. Lancé par son compatriote N’Golo Kanté et auteur d’un beau travail dans la surface, le Ballon d’Or n’avait plus qu’à battre le portier adverse (1-0, 26e). C’est le 5e but en SPL pour la légende du Real Madrid.

Mais, incapables de faire le break, les coéquipiers de KB9 vont concéder l’égalisation en seconde période, punis par Mohammed Al Thani (63e). En fin de match, Benzema, encore lui, donnait une offrande à Hassan Kadesh, seul devant le but, qui redonnait l’avantage aux siens (2-1, 81e). On croyait alors que Al Ittihad avait fait le plus dur pour la victoire, mais c’était sans compter sur Faiz Selemani.

L’international comorien, arrivé cet été en provenance de Courtrai, climatisait la formation de Djeddah (2-2, 86e). Après ce match nul, les hommes de Nuno Espirito Santo enchaînent un quatrième match sans succès et restent cinquièmes du classement de la SPL. Al-Hazem est quant à lui toujours relégable, mais revient à égalité du 14e.