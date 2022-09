Sarra Messan: après ses révélations sur leur relation, Camille Makosso demande pardon

Environ un an après ses troublantes révélations sur sa relation amoureuse avec la comédienne Sarra Messan, le révérend pasteur Camille Makosso a demandé publiquement pardon à la jeune femme.

Invité sur l’émission Yvidéo’show de la chaîne NCI en décembre 2021, Camille Makosso a révélé avoir c0uché avec la cmédienne Sarra Messan. « Dans une période de ma vie, aux environs de 2019, j’ai tenté un divorce avec ma femme, Maman Tatiana, parce qu’elle voulait faire business. Moi j’ai dit faut pas faire affaire, parce que c’est à cause d’affaires que je me suis retrouvé en prison. On nous a volé plus de 180 millions, maman laisse affaire de business, Dieu nous a bénis, il y a l’argent, mangeons. Elle dit non, elle veut faire business. J’ai dit bon, si c’est ça moi je divorce », avait dévoilé Makosso Camille.

Selon Makosso, c’est dans ce moment de faiblesse qu’il s’est laissé aller dans les bras de la jeune Sarra Messan. « Dans cette période de faiblesse, un petit gibier est venu dans mes bras en disant : tu es l’amour de ma vie ! J’ai goûté le gibier (Sarra Messan Ndlr) », a-t-il révélé sans prononcer le nom de la jeune femme.

Une affaire d’argent…?

Comme si cela ne suffisait pas, Makosso avait également étalé comment Sarra Messan est venue ver lui. « Elle m’a contacté, elle m’a dit qu’elle est fan de moi, c’est un mouvement et puis papitou le magnifique n’est pas converti », a balancé le général Camille Makosso dans l’Émission. “Ta voiture que tu roules, tu fais malin dedans, mais Makosso a contribué pratiquement à la moitié pour payer la voiture, dis, ton restaurant mon argent est dedans. J’ai décidé de t’honorer à Paris devant Koffi Olomide, Alpha Blondy, dis-le ! Ton dernier anniversaire c’est moi qui t’offre la sono, dis-le! Pourquoi tu me fais ça ? Lolo m’avait prévenu”, a affirmé le roi de la marmaille.

Si Camille Makosso dit vrai, alors, à un moment de sa vie, en 2019, Sarra Messan a trompé son défunt époux avec Camille Makosso pendant que la femme de ce dernier était encore en vie. Or, le mari de la blogueuse humoriste Sara Messan est décédé le 18 novembre 2020. “Mon amour, pour moi, tu n’es pas mort, tu dors bb, tu te reposes, je t’aime et je t’aimerai toujours mon roi”, avait annoncé Sarra sur sa page Facebook. A l’époque, elle a pu compter sur le soutien des internautes et certaines personnalités ivoiriennes dont le général Camille Makosso.

Camille Makosso demande pardon à Sarra Messan

Près de huit mois après ces révélations qui ont suscité de vives polémiques, Camille Makosso a décidé de présenter ses excuses à Sarra Messan. « Aujourd’hui, je réfléchissais au mal que j’ai pu faire à quelqu’un dans ma vie et devant les 10.000 personnes, j’aimerais m’excuser avant de continuer avec votre permission », a déclaré Camille Makosso. Il poursuit en nommant Sarra Messan qu’il reconnaît avoir blessé.

« J’aimerais faire une pause et m’excuser auprès de quelqu’un qui est cher dans mon cœur …dans un élan de l’ancien Makosso que j’étais, quelqu’un qui était toujours prêt à répondre, à insulter j’ai eu à faire du mal à cette personne…j’ai exposé cette personne, j’ai livré cette personne à la vindicte populaire ; elle s’appelle Sarra Messan. Je voudrais profiter de cette occasion pour lui demander pardon avec mon cœur, avec mon âme et avec mon esprit…j’aimerais vraiment devant toute la nation, que vous puissiez mettre en commentaire Sarra Messan, nous te demandons pardon…’’, a-t-il déclaré dans un direct sur sa page Facebook.

De son côté, Sarra Messan qui n’a jamais répondu aux révélations de Camille Makosso sur leur relation n’a pas réagi à cette demande de pardon.