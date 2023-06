« Sarkodie m’a fait @vorter… », l’actrice Yvonne Nelson s’ouvre sur son passé

L’actrice Yvonne Nelson a fait des révélations choquantes sur sa relation passée avec le rappeur ghanéen Sarkodie dans son nouveau livre autobiographique. L’actrice raconte l’histoire de sa grossesse et de sa décision d’avorter après avoir découvert qu’elle était enceinte de Sarkodie, dont elle décrit le parcours musical prometteur à l’époque.

Dans son nouveau livre intitulé “I am not Yvonne Nelson”, Yvonne est revenue sur sa relation amoureuse avec le rappeur ghanéen Sarkodie. Elle a partagé les détails émotionnels de la découverte de sa grossesse, accompagnée de son amie Karen, et de l’impact profond que cette nouvelle a eu sur sa vie. Dans ce bouquin, Yvonne révèle qu’elle a pris la décision difficile d’avorter, car Sarkodie ne se sentait pas prêt à assumer la responsabilité de la paternité à cette époque.

« J’étais allée faire un test de grossesse pour confirmer ce qui devient la conclusion la plus évidente pour une jeune femme sexuellement active qui manque son flux mensuel. J’étais en compagnie de Karen. Et quand le résultat du test était prêt, je n’étais pas assez fort pour l’ouvrir. Elle l’a fait et a prononcé le verdict. « Charlie, c’est là !Je n’étais pas le seul responsable de la situation, alors j’ai appelé l’homme dont la puissante graine avait germé en moi. Il s’appelle Michael Owusu Addo, un musicien ghanéen de renom plus connu sous le nom de Sarkodie », a-t-elle écrit à la page 88.

Et d’ajouter: « Sarkodie était un musicien en herbe avec le potentiel de devenir l’un des plus grands artistes du Ghana et d’ailleurs. À l’époque, cependant, l’avenir semblait incertain et son chemin à travers le labyrinthe de la vie semblait encore trop brumeux pour être prédit. Le succès n’était pas garanti. Il vivait toujours avec sa mère et n’était pas prêt à porter un fardeau pendant qu’il était porté par sa mère« .

Yvonne Nelson a exprimé également les sentiments personnels que cette situation a évoqués en elle, en tant que personne qui a grandi sans la présence d’un père dans sa vie. Elle fait part de sa propre expérience d’être portée par erreur, ce qui l’a profondément marquée. Les révélations de Yvonne suscitent des réactions intenses et des vagues d’indignation sur les réseaux sociaux.

