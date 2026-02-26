Sarah Ferguson : ses proches tirent la sonnette d’alarme

Le 25 février, Paris Match affirme que Sarah Ferguson traverserait une période difficile depuis la révélation de ses liens présumés avec Jeffrey Epstein. Le magazine indique qu’elle aurait séjourné dans une clinique suisse de haut standing afin de travailler sur sa santé mentale et que son entourage se montre préoccupé.

Séparée d’Andrew depuis 1996, elle serait toutefois restée très proche de l’ancien prince, vivant avec lui à Royal Lodge et prenant souvent sa défense publiquement. Lorsque les accusations visant le frère cadet du roi Charles III se sont multipliées, elle aurait maintenu sa présence à ses côtés.

Andrew a récemment été placé en garde à vue dans le cadre de cette affaire. Paris Match rappelle que Sarah Ferguson a eu des contacts avec Jeffrey Epstein et qu’elle aurait tenté, selon les informations publiées, de le séduire. Le média rapporte également que la divulgation d’e-mails échangés avec lui a sérieusement entamé sa réputation, qu’elle a été expulsée de Royal Lodge et qu’elle ne l’a pas rejoint à Sandringham, où Andrew réside actuellement.

Séjour évoqué dans une clinique suisse

Selon le magazine, elle se serait rendue début d’année à Paracelsus Recovery, une clinique située à Zurich spécialisée dans la prise en charge de l’anxiété et de la dépression. Paris Match la décrit comme une « cliente régulière » de l’établissement et avance un montant d’environ 450 000 euros pour ce séjour, en précisant que certains amis l’aident financièrement.