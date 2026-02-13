Sarah Ferguson se serait réfugiée en France loin d’Andrew

Visée par des accusations liées à l’affaire Jeffrey Epstein, Sarah Ferguson s’est reportedly éloignée de son ancien époux et du Royaume‑Uni et, selon le Daily Mail, aurait trouvé refuge en France.

Le même tabloïd indique qu’elle a d’abord séjourné plusieurs jours dans les Alpes françaises en compagnie d’amis pour prendre du recul. Le journal ajoute qu’elle se trouve désormais aux Émirats arabes unis et y aurait passé du temps avec sa fille cadette ; Eugenie d’York a, pour sa part, été aperçue à la Basel Art Fair à Doha en tant que directrice de la galerie Hauser & Wirth.

La question de son lieu de résidence demeure posée. Hello! a déclaré le mois dernier que l’ancienne duchesse ne rejoindrait pas Andrew Mountbatten‑Windsor dans le Norfolk, qu’elle n’emménagerait pas non plus dans la maison de Beatrice dans les Cotswolds, et que le logement d’Eugenie au Portugal pourrait être envisagé temporairement. En décembre, le magazine People rapportait par ailleurs qu’elle cherchait un logement à Windsor.

Polémiques et enjeux financiers : un retour médiatique en préparation

Le Daily Mail affirme que Sarah Ferguson a recruté une nouvelle équipe de relations publiques pour préparer son retour, sans l’implication d’Andrew Mountbatten‑Windsor. Selon des confidences rapportées par le tabloïd, elle aurait dit à des proches qu’elle devait reprendre le travail et qu’elle avait besoin d’argent, ajoutant qu’elle devrait prendre ses distances avec Andrew lors de son retour.

Article écrit avec la collaboration de 6Médias.