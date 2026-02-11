Sarah Ferguson prépare son retour après le scandale

À 66 ans, Sarah Ferguson préparerait un retour progressif sur la scène publique depuis l’étranger. Fin janvier, la justice américaine a rendu publics quelque trois millions de documents liés à l’affaire Jeffrey Epstein ; parmi eux figurent des échanges qui éclairent la nature des liens qu’elle entretenait avec le milliardaire.

D’après le Daily Mail, après quelques jours passés dans les Alpes françaises en compagnie d’amis, la duchesse d’York s’est rendue aux Émirats arabes unis. Elle a ensuite rejoint sa fille cadette, la princesse Eugenie, présente à Doha pour la foire d’art Art Basel ; Eugenie y exerçait ses fonctions chez la galerie Hauser & Wirth.

Le tabloïd britannique affirme que Sarah Ferguson, qui n’a pas publiquement exprimé de remords à propos de sa relation avec Epstein, préparerait un retour à Londres et chercherait une nouvelle équipe de relations publiques. Elle aurait confié à des proches qu’elle doit reprendre une activité professionnelle et qu’elle a besoin de ressources financières, et envisagerait désormais son avenir en prenant ses distances avec l’ex-prince Andrew.

Expulsée de Royal Lodge, elle souhaite rester dans les environs de Windsor

Visée, comme Andrew, par la décision du roi de l’expulser de Royal Lodge, Sarah Ferguson ne prévoirait pas de le suivre à Sandringham, où Andrew s’installerait à Marsh Farm. Elle envisagerait plutôt d’acheter ou de louer un logement dans la région de Windsor afin de conserver sa proximité avec la famille.

Le scandale lié à ses échanges avec Jeffrey Epstein, qui d’après les documents l’aidait régulièrement à régler des dettes, a porté atteinte à son image publique. Le Daily Mail note qu’elle ne disposerait pas d’un domicile personnel établi ni d’un revenu clairement identifié.

Un proche cité par le même journal se serait interrogé sur la situation, déclarant ne pas savoir si elle était « naïve ou désespérée » et doutant de la capacité du public à lui pardonner ; la source a également remis en question la possibilité pour Ferguson de financer une nouvelle équipe de relations publiques. L’ancienne belle-fille d’Elizabeth II, après trois décennies à Royal Lodge, voit son avenir professionnel et financier incertain.