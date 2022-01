Sanctions contre le Mali: « nous allons subir avec dignité et honneur », Imam Dicko

Le très populaire leader religieux malien Mahmoud Dicko s’est prononcé sur les sanctions que la CEDEAO a imposé au Mali et a indiqué que le pays ne reculera pas dans sa volonté de changement.

On s’attendait à ce que le très respecté et populaire imam Dicko appelle la CEDEAO à revoir ses sanctions contre le Mali, mais ce dernier a plutôt appelé le peuple malien à « rester digne, serein, calme mais surtout uni et débout » face à ce qu’il qualifie de sanctions « injustes ». La CEDEAO a en effet fermé ses frontières et imposé un embargo commercial au Mali pour contraindre les autorités à organiser des élections et à quitter le pouvoir.

L’imam Dicko, qui a été le fer de lance de la manifestation qui a fait s’effondrer le régime de l’ancien président IBK, a estimé que « ces sanctions qui viennent de tomber sur notre pays sont des sanctions que le peuple du Mali, le citoyen lambda de ce pays ne méritent pas ». Il a donc indiqué que « rien ne peut ébranler le peuple malien ».

« Nous allons subir avec dignité, avec honneur ces sanctions. Elles vont passer et le Mali va demeurer. C’est un peuple qui a l’habitude des grandes épreuves… Il ne s’agit ni d’insulter, ni de mal parler. Ce qu’il faut montrer aujourd’hui c’est surtout notre dignité et notre sens de l’honneur », a indiqué le religieux. Il a enfin rappelé que « il ne faut pas que cette crise fasse en sorte que nous renoncions à ces valeurs qui sont les nôtres. »