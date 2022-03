Sanctions contre la Russie: l’Afrique du sud cite la Syrie, la Libye, et dénonce le deux poids deux mesures

Alors que plusieurs pays africains ont voté pour une résolution de l’ONU pour condamner la Russie suite à son opération militaire sur le territoire ukrainien, certains comme l’Afrique du sud, se sont abstenus de prendre position. Le chef de la diplomatie publique sud-africaine, a expliqué la position de son pays.

L’Afrique du sud a décidé de ne pas prendre position lors d’un vote aux Nations Unies pour condamner l’opération militaire russe en Ukraine. Cette opération qualifiée d’invasion par les pays occidentaux et leurs alliés a valu à la Russie des sanctions lourdes de la part des puissances occidentales.

Expliquant la raison de l’abstention de son pays lors du vote de condamnation à l’ONU, le chef de la diplomatie publique sud-africaine, Clayson Monyela, a souligné que cela ressemble à du deux poids deux mesures. Il a évoqué d’autres conflits similaires qui n’ont pas suscité autant de mobilisations de la part des pays du monde alors qu’ils sont tout autant condamnables.

« N’oublions pas les peuples de Palestine, du Yémen, de Syrie, de Libye, de Somalie, etc », a indiqué sur twitter le diplomate sud-africain. Il poursuit en indiquant que « l’UE devrait également « condamner » les agresseurs dans ces cas ». « La cohérence dans nos efforts diplomatiques est essentielle », a-t-il ajouté.

Notons que l’OTAN et ses alliés ont armé les rebelles et envahi la Syrie comme la Libye et y ont semé un désordre absolu. Au Yémen, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite soutenue par les occidentaux, bombarde le pays depuis plusieurs années au grand-âme des populations. D’autres exemples comme en Palestine où personnes n’a jamais condamné Israël pour sa colonisation agressive et en Irak où les Etats-Unis ont envahi le pays et assassiné le président.