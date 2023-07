Samuel Eto’o: naissance du deuxième enfant de son ex Nathalie Koah (photo)

- Publicité-

L’ex de Samuel Eto’o, Nathalie Koah a donné naissance à son deuxième enfant. L’heureuse nouvelle a été partagée par Nathalie Koah à travers une photo de ses deux enfants.

Il y a quelques jours, Nathalie Koah annonçait dans un magazine camerounais sa deuxième grossesse. Visiblement, lorsqu’elle confirmait sa grossesse en suscitant une vague d’excitation et d’attente parmi ses nombreux fans, Nathalie Koah était déjà maman pour la deuxième fois. Environ deux semaines plus tard, l’ex de Samuel Eto’o a rendu public un cliché de son nouveau né sur son compte SnapChat.

« Mon coeur est rempli d’amour et de joie tel un petit paquet de bonheur. Mon mignon petit garçon est là … Mes bébés, je fonds en larmes », a écrit Nathalie Koah accompagné d’une photo du bébé et de sa fille aînée. A en croire la presse locale, Nathalie Koa a donné naissance à un garçon il y’a quelques semaines aux Etats-Unis.

Samuel Eto’o et Nathalie Koah, de l’amour à la haine

La relation entre Samuel Eto’o et Nathalie Koah a éclaté en 2014. Il s’agissait d’une histoire d’amour qui, dans dans ses début paraissait idyllique, mais qui s’est achevée avec la fuite de photos compromettantes de la jeune femme sur la toile. A l’époque, le scandale avait fait le choux gras des médias camerounais et au-delà.

Pour donner sa version des faits après un long moment de silence, Nathalie Koah a écrit un « livre vérité » intitulé « Revenge Porn ». Mais le livre a été interdit de publication suite à une plainte de l’ex Lion Indomptable Samuel Eto’o.

« Je ne parle jamais de cette histoire et je ne le ferai pas aujourd’hui. C’est une histoire sombre de mon passé. Beaucoup de gens ont été blessés par cette histoire. En premier ma famille, mon épouse, ma fille aînée qui était en âge de comprendre certaines choses. Je ne rentre pas dans le jeu consistant à savoir qui avait tort ou raison, c’est ouvrir des débats sans fin. Ce sont des choses qui n’existent plus dans ma vie et qui ne reviendront plus dans ma vie. J’ai tiré un trait là-dessus », avait expliqué Samuel Eto’o.

« Si j’entre dans ce qui est vrai ou faux, vous serez énormément surpris. Mais mon but ce n’est pas de créer une nouvelle polémique. J’avais décidé de protéger celle que j’avais réellement blessée qui était mon épouse et c’est ce que je continue à faire. Parce que c’est la personne la plus importante », avait clarifié Samuel Eto’o.

Et Nathalie Koah renait

De son côté, après l’interdiction de la publication de son livre « Revenge Porn », Nathalie Koah qui a été émotionnellement touchée par cette histoire a décidé de « renaitre ». Pour y parvenir, elle a lancé le 21 octobre 2019, son livre « Renaître » dans lequel elle fait le récit de l’abnégation, la résilience et la détermination d’une femme qui revient de très loin.

C’est une œuvre qui retrace sa vie d’après son nébuleuse histoire d’amour avec Samuel Eto’o sans pour autant répondre à toutes les questions que suscite sa vie. En effet, « Renaître » ne dresse pas le portrait d’une femme devenue parfaite et sans reproche après les errements de sa jeunesse, il ne donne aucune leçon d’aucune sorte, mais partage sa vie d’après.

« Celle qui a vu la jeune fille que j’étais se transformer en mère de famille. Celle qui a vu la femme subventionnée se transformer en femme d’affaires. Celle qui s’est construite sur les expériences passées, mais regarde en avant » a expliqué Nathalie Koah faisant allusion à sa première grossesse.

Nathalie Koah et Samuel Eto’o tirent un trait sur leur histoire

L’auteur espère que ses fans y trouveront, non pas la clé d’une vie réussie, mais un peu de force et d’énergie. « Celles qui m’ont permis de ne plus avoir honte de qui j’étais, de réussir, et de me présenter aujourd’hui, face à vous, heureuse, épanouie. Fière de ce que je suis devenue » a confié la jeune femme.

Cette histoire qui a bousculé la planète People a connu son épilogue depuis des années. Que ce soit Samuel Eto’o ou Nathalie Koah, chacun d’eux écrit de nouveaux chapitres de leurs vies avec de nouveaux objectifs et de plus grandes priorités.

