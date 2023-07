Samuel Eto’o: «Je n’ai aucun problème avec André Onana »

-Publicité-

Accusé par ses détracteurs d’être à l’origine du divorce brutal entre André Onana et la sélection camerounaise, Samuel Eto’o a formellement démenti ces allégations dans une vidéo explosive relayée sur les réseaux sociaux.

Samuel Eto’o dégaine à tout va. Après sa sortie musclée contre ses détracteurs au sujet de sa gestion de la Fédération camerounaise de football où il est accusé d’apposer sa signature sur des contrats sans l’aval de l’instance nationale, le président de la Fécafoot est revenu à la charge. Cette fois-ci, c’est contre Henri Njalla Quan que l’ancien attaquant a pointé son « arme ». L’ancien membre du Comité exécutif et ex-vice-président de l’instance, avait déclaré que le quadruple Ballon d’Or africain était à l’origine de la mise au ban d’André Onana de la sélection (27 ans, 30 capes).

« J’ai donné une partie de mes pouvoirs au sélectionneur. Parce que c’est ce que le décret du président me demande de faire. C’est ce que mon ministre de tutelle me demande de faire. Je ne saute pas le pouvoir du sélectionneur pour faire ceci ou cela. C’est un mensonge. Parce que si j’avais un problème avec mon ‘fils’ (Onana, ndlr), le matin de l’incident, il ne serait pas venu dans ma chambre, et il sait. En 2017, Onana n’était pas dans notre équipe nationale, il ne savait même pas qu’il était le meilleur gardien au monde. Moi je le savais, et je l’ai dit haut et fort. L’histoire est têtue », a clamé l’ex-buteur camerounais dans une vidéo sur Twitter et relayée par Afrik-Foot.

« Ceux qui me combattent ont dit qu’il [Onana] est revenu parce qu’Eto’o a amené Clarence Seedorf. Aujourd’hui c’est parce qu’Eto’o a des problèmes avec Onana, c’est pourquoi il n’est pas en équipe nationale. C’est faux », a martelé le dirigeant. « J’espère que ces enfants, là où ils sont, comprennent et comprendront que nous avons un seul amour, c’est l’équipe nationale. Mon job c’est de protéger tous ces enfants. Mais aussi parce que vous m’avez demandé d’être président de la Fédération camerounaise de football », a-t-il poursuivi.

Gardien de but de l’Inter Milan, André Onana avait claqué la porte de la sélection camerounaise lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Accusé d’insubordination par le sélectionneur Rigobert Song qui l’avait écarté des prochaines rencontres des phases de groupe, le natif de Nkol Ngok avait dans la foulée, pris sa retraite internationale.

