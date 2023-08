Samuel Eto’o dans l’œil du cyclone: la CAF ouvre une enquête contre le président de la Fécafoot

Samuel Eto’o pourrait prendre gros alors que la CAF a ouvert une enquête contre le président de la Fédération camerounaise de football, accusé de comportement inapproprié.

C’est via un communiqué de presse ce mercredi que la Confédération africaine de football a annoncé ouvrir une enquête sur Samuel Eto’o. L’instance panafricaine qui a été saisie par plusieurs acteurs du football camerounais, va enquêter sur le président de la Fécafoot, accusé de comportement inapproprié.

« La CAF a reçu des demandes écrites venant de plusieurs parties prenantes du football camerounais pour l’examen et l’enquête de certains comportements inappropriés présumés de M. Samuel Eto’o, président de la Fédération Camerounaise de Football (“FECAFOOT”). La CAF examine ces demandes conformément aux Statuts et Règlements de la CAF. Bien que les allégations soient à première vue sérieuses, M. Samuel Eto’o est présumé innocent jusqu’à ce qu’une instance judiciaire appropriée conclue le contraire. La CAF ne fera aucune autre annonce pendant que les enquêtes sont en cours et ne fera de déclarations publiques que lorsque les procédures seront terminées« , indique le communiqué.

Un mandat garni de polémiques

Depuis son accession à la présidence de la Fédération Camerounaise de Football (Fecafoot) en 2021, l’ancienne icône des Lions Indomptables, Samuel Eto’o, semble être devenu une cible récurrente de controverses et de débats enflammés. Son mandat est marqué par une série de situations épineuses, souvent en lien avec ses collaborateurs au sein de l’instance.

Certains membres de la Fécafoot ont même choisi de quitter leurs postes, mettant en lumière des divergences de vues importantes. Plus récemment, un coup de tonnerre a éclaté lorsque l’ex-quatrième vice-président de l’instance nationale, Henri Njalla Quan, a été suspendu pour une période de 10 ans suite à des déclarations faites envers la Fédération. En réponse à cette sanction, l’ex-collaborateur du quadruple Ballon d’Or africain a pointé du doigt Samuel Eto’o, l’accusant d’être à l’origine de la mise à l’écart du gardien André Onana, une déclaration qui a secoué les cercles footballistiques.

Toutefois, l’élément déclencheur d’une récente tempête médiatique est l’apparition sur les réseaux sociaux d’un enregistrement téléphonique présumé entre Samuel Eto’o et Nkwain Valentine, le président du club de football Victoria United. Cet enregistrement semble suggérer l’existence de matchs truqués au sein du championnat local, provoquant une onde de choc dans l’environnement footballistique camerounais.

