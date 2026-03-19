Samuel Eto’o adresse une lettre à la CAF pour alerter sur la crise de confiance

La Confédération africaine de football (CAF) a attribué l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc, une décision qui a provoqué une vive réaction au sein du milieu footballistique continental.

Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, a adressé une lettre à la CAF dans laquelle il exprime son inquiétude et met en garde contre une possible perte de confiance envers l’institution.

Dans son message, il interroge les responsables sur les moyens de regagner l’adhésion des supporters africains à l’égard de la CAF et sur la manière d’affirmer la légitimité de l’organisation sans l’affaiblir davantage. Selon Eto’o, l’attribution de la CAN au Maroc soulève des interrogations majeures quant à la crédibilité des instances et à l’image durable du football africain.

Le président camerounais a envoyé ce courrier à ses homologues des autres fédérations. Cette prise de position intervient alors que la CAF cherche à améliorer son image et à soutenir le développement du football sur le continent, et souligne, selon le texte, la conscience des dirigeants face aux défis pour restaurer la confiance des supporters et garantir l’avenir du football africain.