Sammy Kuffour: « le Ghana peut accéder aux demi-finales de la CAN 2023 »

L’ancien défenseur des Black Stars, Sammy Kuffour, a révélé que le Ghana pourrait créer la surprise lors de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations en Côte d’Ivoire.

Il a déclaré que beaucoup de gens avaient écarté les Black Stars et que cela pouvait motiver l’équipe à performer. S’exprimant dans une interview sur Kessben FM, basée à Kumasi, l’ancien défenseur du Bayern Munich a déclaré que le Ghana pourrait atteindre pour les demi-finales.

« Le Ghana peut créer une surprise parce que nous arrivons au tournoi, c’est là que vous voyez les joueurs ghanéens jouer, donc je ne serai pas surpris si nous jouons en demi-finale, mais même si nous sortons en quarts de finale, je Je ne serai pas surpris et avec cela, nous pouvons planifier la prochaine CAN », a-t-il déclaré à Kessben FM, basé à Kumasi.

Le trophée de la CAN a échappé au Ghana au cours des 4 dernières décennies. Le géant ouest-africain a failli mettre fin à la sécheresse à trois reprises, sa dernière finale remontant à 2015. La CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire. Le Ghana est logé dans le groupe B, avec l’Égypte, le Mozambique et le Cap-Vert.