Sam Sauvage vit le pire depuis sa victoire aux Victoires de la musique

Sam Sauvage, sacré Révélation masculine lors de la 41e édition des Victoires de la musique le 13 février 2026, dit être la cible d’insultes, de messages hostiles et d’agressions dans la rue depuis l’annonce de son prix, et certains de ses pairs ont publiquement pris sa défense.

La cérémonie, présentée par Héléna Noguerra et Cyril Féraud, a consacré le jeune artiste de 25 ans dans une catégorie dédiée aux artistes émergents. Peu après la remise du trophée, des publications relayées par la presse ont fait état d’une vague de commentaires violents à son encontre sur les réseaux sociaux et d’incidents en plein espace public.

Face à ces attaques, Sam Sauvage a réagi à la fois par un titre et par un long message public dans lequel il relate des insultes et des comportements hostiles dirigés contre lui. Il affirme notamment avoir été confronté à un épisode de crachats dans le métro, détail qu’il a partagé pour dénoncer le harcèlement dont il se dit victime depuis sa victoire.

Soutiens, messages publics et réactions sur les réseaux

Originaire de Condette, près de Boulogne‑sur‑Mer, Sam Sauvage était en lice dans la même catégorie que des artistes tels que Ino Casablanca et le groupe L2B. D’après les éléments publiés, certains internautes contestent le choix du jury et traduisent cette contestation par des propos injurieux et des attaques personnelles plutôt que par des critiques musicales.

Dans son message initial, l’artiste a exprimé son incompréhension et son émotion : « C’est peut‑être le prix à payer de vouloir vivre de sa musique, d’être un musicien libre et trop heureux de l’être », écrit‑il, avant d’évoquer l’incident dans le métro où, selon lui, un jeune garçon l’aurait insulté puis craché par terre devant lui. Il ajoute avoir essayé de répondre sans haine, tout en exprimant sa peine.

Parmi les réactions publiques, Ino Casablanca a répondu sur son compte X pour condamner le harcèlement et s’en prendre à ceux qui, selon lui, instrumentalisent cette vague d’insultes pour « étaler leur racisme ». L’artiste, cité par Purecharts, a écrit : « Certains vous ne savez plus critiquer positivement ou négativement la musique sans insulter ou encenser l’humain, c’est ridicule », puis a ajouté que ceux qui exploitent la situation pour véhiculer des propos racistes devaient « aller se faire soigner » et a exprimé sa solidarité envers Sam Sauvage.

Des internautes ont salué cette prise de position, publiant des commentaires tels que « Bravo, vous êtes un grand » ou « Quelle classe ». Sur X, d’autres comptes ont appelé à cesser le harcèlement, estimant qu’il aurait suffi d’ignorer l’artiste plutôt que de lui envoyer de la haine, selon un message relayé par la presse.