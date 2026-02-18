Sam Sauvage victime d’insultes et de crachats depuis les Victoires de la musique

Sam Sauvage , 25 ans, lauréat de la catégorie Révélation masculine de l’année lors des 41ᵉ Victoires de la musique, est au centre d’une vague de messages haineux et d’agressions verbales depuis la cérémonie. L’artiste a pris la parole publiquement le 16 février 2026 pour dénoncer des propos et des actes qu’il juge dépassant la simple critique artistique, évoquant notamment des insultes en ligne et une agression verbale dans le métro.

La cérémonie, qui s’est tenue à la Seine Musicale à Boulogne-Billancourt et a été présentée par Héléna Noguerra et Cyril Féraud, a marqué pour Sam Sauvage une reconnaissance médiatique forte, mais aussi le déclenchement d’attaques publiques à son encontre. Selon un article de 20 Minutes relayant ses déclarations, la diffusion de la remise des prix sur France 2 a été suivie d’un afflux de réactions hostiles et de contestations sur le choix du jury.

Sur ses comptes sociaux, le chanteur a choisi de répondre et de rendre publiques certaines des attaques. Dans son message du 16 février, il écrit : « On dit des choses sur moi qui relèvent de l’horreur et du dégoût », dénonçant la violence des propos reçus depuis la cérémonie et précisant que ces messages vont au‑delà de la critique artistique.

Réactions controversées après la victoire et précisions de l’artiste

Sam Sauvage décrit une multiplication des insultes, des messages agressifs et des gestes inappropriés à la suite de sa distinction. Il rapporte notamment qu’un internaute a remis en cause sa légitimité à recevoir le prix de la Révélation masculine, et que des attaques personnelles ont accompagné l’annonce de sa victoire. Face à ces attaques, il a tenté de relativiser tout en pointant la gravité de certains propos : « C’est peut‑être le prix à payer de vouloir vivre de sa musique, d’être un musicien libre et trop heureux de l’être. Il ne faut pas leur en vouloir, le temps apprendra à ces gens que la haine gratuite peut toucher, et que parfois même, elle tue », écrit‑il selon les informations publiées.

Parallèlement aux messages en ligne, Sam Sauvage rapporte un incident concret dans l’espace public : un « jeune garçon » l’aurait insulté dans le métro avant de « cracher par terre devant [lui] ». L’artiste dit avoir répondu sans haine, tout en exprimant de la peine et en encourageant cet individu à s’apaiser et à réfléchir aux conséquences de ses actes. Il souligne également recevoir des soutiens : « des centaines de messages de soutien », qu’il remercie.

De son vrai nom Hugo Brebion, Sam Sauvage est originaire de Condette, près de Boulogne‑sur‑Mer. Il a publié son premier album, Mesdames, Messieurs !, début 2026, quelques semaines avant sa participation aux Victoires de la musique. L’artiste a construit sa trajectoire en multipliant concerts, tournées et premières parties, et faisait face dans la catégorie Révélation masculine à des concurrents tels qu’Ino Casablanca et L2B.

