Salah: « Je suis le meilleur joueur du monde »

Positionné à la 11è place dans le classement final du Ballon d’Or 2023, Mohamed Salah ne soucie pas du classement parce qu’il se considère comme le meilleur joueur du monde.

Souvent logé dans le top 10 du Ballon d’Or, avec une 5è place lors de l’édition 2022, Mohamed Salah a dégringolé dans le pointage de cette année de France Football. Le Pharaon égyptien a été positionné à la 11è case dans le classement de la prestigieuse récompense.

Le joueur de 31 ans a bouclé la saison 2022-2023 avec un bilan de 30 buts et 16 passes décisives en 51 matchs de compétition avec Liverpool. Des stats qui ne lui permettront pas de remporter le Graal, ou tout au moins faire partie du top 10 des meilleurs joueurs au monde.

Mais ce n’est pas ça qui va donner du soucis à l’ailier des Reds. Peu importe sa place dans le classement, Mohamed Salah estime qu’il est le meilleur joueur du monde. « En fin de compte, ce sont les opinions des gens qui comptent, mais dans mon esprit, je suis le meilleur joueur du monde, c’est ce que je me dis. Je ne peux pas dire que je ne veux pas gagner le Ballon d’Or ou le FIFA’s The Best, bien sûr, je veux gagner l’un ou l’autre« , a-t-il déclaré à la chaîne égyptienne MBC.

« Mais si je ne gagne aucun des deux, il n’y a pas de problème. Tout ce que je veux, je l’obtiens généralement. Je sais que je gagnerai l’un ou l’autre plus tard, je ne suis pas inquiet », a-t-il ajouté.

Cette saison, Mohamed Salah a déjà marqué 10 buts et délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues avec Liverpool. L’Egyptien a récemment battu le record du meilleur buteur pour un club anglais en coupes d’Europe, détenu par la légende d’Arsenal, Thierry Henry.