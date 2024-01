Sadio Mané: « Le Cameroun est une grande équipe, et ça n’a pas été facile de gagner »

-Publicité-

L’attaquant sénégalais, Sadio Mané, a félicité le Cameroun qui n’a pas du tout démérité malgré la défaite face aux Lions de la Téranga (1-3) vendredi soir.

Attendu à cette CAN 2023, le Sénégal confirme jusqu’ici son statut de favori. Les champions d’Afrique en titre ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale après leur démonstration de force face au Cameroun, vendredi soir. Contre les Lions Indomptables dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe C, les Sénégalais se sont imposés sur le score de 3-1.

Muet lors de la première journée face à la Gambie, Sadio Mané s’est cette fois-ci signalé, avec un but tout en finesse. Une réalisation qui porte son total à 39 avec le Sénégal. Un chef d’œuvre savouré par le double Ballon d’Or en zone mixte après la rencontre. « C’est bon d’avoir marqué ce soir mais le plus important était le travail collectif. Nous avons bien travaillé, et le résultat est là« , a-t-il confié.

Le buteur de 31 ans a aussi livré ses impressions de la prestation de l’équipe adverse, qui n’a pas du tout démérité selon le natif de Bambali. « Le Cameroun est une grande équipe, et ça n’a pas été facile de gagner. On a rendu fier le peuple sénégalais. Contre la Guinée ? On va d’abord récupérer, puis aborder sereinement ce match », a-t-il conclu.

Le Sénégal joue la Guinée le mardi prochain au Stade Charles Konan Bany de Yamoussoukro à 18 heures (GMT+1). Un match à enjeu pour les deux formations, avec les Lions de la Téranga qui iront chercher la première place de la poule C contre le Syli National qui vise au moins le nul pour se qualifier pour les huitièmes de finale.