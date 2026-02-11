Sadio Mané laissé au repos par Al-Nassr contre Arkadag en LDC Elite 2 de l’AFC

Al-Nassr se présentera au Turkménistan sans Sadio Mané pour la première manche des huitièmes de finale de la Ligue des champions Elite Two de l’AFC contre Arkadag. L’attaquant sénégalais ne figure pas dans la liste des voyageurs ; le staff technique a préféré le laisser en Arabie Saoudite afin de lui permettre de récupérer et de poursuivre des séances spécifiques avec le groupe resté au pays.

Cette mesure concerne également Cristiano Ronaldo, qui n’a pas pris part au déplacement. Plusieurs autres éléments de l’effectif sont eux aussi restés s’entraîner à l’entraînement en Arabie Saoudite pendant que leurs coéquipiers se déplacent pour préparer cette rencontre à l’extérieur.

Aller jouer au Turkménistan s’annonce compliqué, malgré le statut de favoris des Jaune et Bleu sur le papier. Les confrontations en élimination directe peuvent réserver des surprises, et l’objectif logique pour Al-Nassr sera d’obtenir un résultat satisfaisant avant le retour prévu au stade domicile.

Gestion de l’effectif et arbitrage tactique

La décision de ménager deux cadres offensifs s’inscrit dans une stratégie de préservation physique alors que le calendrier devient de plus en plus chargé. Al-Nassr reste engagé sur plusieurs fronts nationaux et continentaux, rendant la rotation indispensable pour limiter les risques de fatigue ou de blessures sur la durée de la saison.

Privé de deux de ses principales armes, le club devra s’appuyer sur la profondeur de son banc et sur l’expérience des autres titulaires pour tenter de faire la différence sur le terrain. Les entraîneurs comptent sur la polyvalence et le rendement des remplaçants pour maintenir le niveau de compétitivité voulu.

Reste à voir si ce choix de gestion portera ses fruits. Qu’il s’agisse d’un pari prudent ou d’un risque calculé, l’ambition demeure la même : franchir ce tour et viser une place en quarts de finale, avec ou sans ses stars sur le terrain.