Sadio Mané: « J’ai ce sentiment en moi que je peux faire quelque chose » au Mondial 2022

Lauréat du trophée récompensant le meilleur joueur africain de l’année, ce jeudi, Sadio Mané s’est présenté à la presse pour livrer ses premières impressions. L’occasion pour le sénégalais de dévoiler ses objectifs pour la Coupe du Monde 2022.

Sadio Mané a remporté ce jeudi le Ballon d’Or africain récompensant le meilleur joueur de l’année. L’attaquant sénégalais a décroché le sacre, pour la deuxième fois de sa carrière, devant son coéquipier en sélection, Edouard Mendy, et l’attaquant égyptien Mohamed Salah. En conférence de presse après avoir reçu son trophée, le Lion de la Téranga s’est exprimé sur plusieurs sujets, notamment ses objectifs lors de la prochaine Coupe du Monde 2022, prévue au Qatar qu’il disputera avec le Sénégal.

«Gagner la CAN a été mon plus gros rêve comme je l’ai toujours dit. Mais la Coupe du monde n’est pas très loin, c’est bientôt. J’ai ce sentiment en moi que je peux faire quelque chose encore comme nos anciens avant. Je vais vouloir atteindre mes objectifs. La CAN a été le plus beau trophée de ma vie. Rêver est très important, il faut rêver grand, car tout est possible. Si tu n’abandonnes pas, tu seras sur la bonne voie et tu pourras réaliser tes rêves», a confié l’ancien Reds.

« Je ne vais pas m’arrêter là »

Le natif de Bambali veut aller chercher les records et encore d’autres Ballon d’Or Africain avec le rêve pourquoi pas de remporter la prochaine messe mondiale du football.

«Je viens de très loin et j’ai toujours faim, je vous le dis. Je vais essayer de m’entraîner à fond jusqu’au dernier jour de ma carrière. Les records sont faits pour être battus, mais uniquement si l’on se dit que c’est possible. Je vais essayer de me donner les moyens. Mais je veux surtout gagner une nouvelle CAN avec le Sénégal. Je veux revivre ça et aussi aller très loin au Mondial. C’est pour ça que je veux me battre et rendre fier mon peuple. Il faut que ce soit clair : je ne vais pas m’arrêter là. Ce n’est que le début. Avec le coach Aliou Cissé et le reste, ça doit rester l’ADN du Sénégal pour les prochaines années. Je ferais le maximum pour mon pays», a déclaré avec faveur la nouvelle recrue du Bayern Munich.

On l’aura compris, Sadio Mané ne se limite pas et nourrit de grandes ambitions surtout pour le Mondial qatari. Et ça tombe bien, parce que le Sénégal n’a rien à envier aux meilleures nations du monde en termes d’effectifs et représente même l’espoir majeur du continent pour aller loin dans la compétition. C’est l’envie qui fera le reste, et l’attaquant du Bayern n’en manque pas.