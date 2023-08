Sadio Mane explique pourquoi il est bien meilleur que Mohamed Salah

L’attaquant sénégalais Sadio Mane a affirmé qu’il était un bien meilleur joueur que l’attaquant égyptien Mohamed Salah.

Mo Salah et Sadio Mane étaient coéquipiers à Liverpool et ont connu un brillant parcours ensemble, remportant l’UEFA Champions League et la Premier League anglaise avec les Reds. Cependant, les deux joueurs ont pris des chemins différents depuis que le Sénégalais a quitté Anfield pour le Bayern Munich.

Une aventure qui s’est avérée infructueuse pour le double Ballon d’Or africain qui n’a fait qu’une saison en Allemagne. Poussé vers la sortie au terme d’un exercice mitigé, marqué par des pépins physiques et son altercation avec son coéquipier Leroy Sané, le champion d’Afrique en titre a dû s’exiler en Arabie Saoudite, à Al Nassr d’un certain Cristiano Ronaldo. Resté à Liverpool, Mo Salah continue lui d’exercer son métier en Angleterre.

Samedi dernier, lors de la victoire d’Al Nassr face à Al Hilal (2-1) en finale de la Coupe arabe des clubs champions, Mané en a profité pour chambrer son ancien coéquipier. Au moment des célébrations, un journaliste s’est mis à scander le nom du Pharaon. Ce à quoi le Lion a répondu avec répartie : « Salah n’a pas de Coupe d’Afrique, il n’a pas de Coupe d’Afrique. Le Sénégal a une Coupe d’Afrique. »

ساديو ماني ردًا على شخص يسأله عن محمد صلاح:



لا يمتلك كأس افريقيا؛ السنغال تمتلك كأس افريقيا



Il est important de préciser que les deux joueurs ont remporté deux fois chacun le prix du footballeur africain de l’année. Salah a remporté le prix consécutivement en 2017 et 2018, mais Sadio Mane est le titulaire actuel du prestigieux prix après l’avoir remporté en 2019.

