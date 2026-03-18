Sabrina Salerno : mari, enfants, salaire, que devient la chanteuse des années 1980

Sabrina Salerno , icône des années 1980, reste au centre de l’actualité musicale : elle sera l’invitée de l’émission Tout beau, tout neuf sur W9 ce mercredi 18 mars 2026, où elle présentera un nouveau single en duo avec Lia One. À 58 ans, la chanteuse italienne maintient une présence médiatique et scénique régulière, confirmant que sa carrière ne se limite pas à son tube historique.

Le titre qui a fait sa renommée, Boys (Summertime Love), sorti en 1987, a propulsé Sabrina sur le devant de la scène européenne. Le single s’est classé numéro 1 notamment en France et en Italie et s’est vendu à près de 800 000 exemplaires, offrant à l’artiste une notoriété massive et des ressources financières significatives dès ses débuts.

Au fil des décennies, elle a entretenu une activité artistique variée : en plus de ses sorties musicales, Sabrina a alterné animations télévisuelles et incursions dans la comédie, participant à des téléfilms et séries, principalement en Italie. Elle reste ainsi une figure familière du paysage audiovisuel européen.

Parcours, projets et situation personnelle

Après le succès de Boys, Sabrina Salerno n’a pas mis sa carrière en pause. Elle a intégré des dispositifs de la nostalgie musicale des années 1980, participant à des tournées comme RFM Party 80 et Stars 80, qui ont rassemblé les artistes du Top 50 autour d’un public désireux de retrouver les hits de l’époque. L’expérience collective a même été portée à l’écran avec le film Stars 80, produit par Thomas Langmann, dans lequel elle apparaît en tant que elle-même.

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Sur le plan des collaborations, l’artiste a renouvelé sa présence médiatique en multipliant les duos. En 2010, elle a repris Call Me en duo avec Samantha Fox, autre figure majeure des années 1980, un projet qui a joué sur leur image partagée et la nostalgie du public.

Côté vie privée, Sabrina Salerno a été en couple de longue date avec l’entrepreneur italien Enrico Monti. Leur relation, entamée en 1994, a conduit à un mariage en 2006, puis à une séparation effective autour de 2018 et un divorce prononcé en 2019. De cette union est né un fils, Luca, en 2004. Dans les années 1980, elle avait également été fiancée à l’acteur Pierre Cosso.

Sur le plan financier, la chanteuse continue de tirer des revenus de son répertoire : droits d’auteur, diffusions et concerts constituent des sources régulières de revenus. Elle a elle-même reconnu que le succès de Boys lui avait procuré une sécurité matérielle précoce, lui permettant, selon ses propos, d’acquérir des biens immobiliers et d’aider ses proches.

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