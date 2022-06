Rwanda vs Sénégal: Avec Mané et Gueye, les onze entrants des deux équipes

Le Sénégal et le Rwanda s’affrontent ce mardi au stade Abdoulaye Wade dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les compositions officielles des Lions de la Téranga et des Amavubi sont tombées.

Tombeur des Écureuils du Bénin (3-1) le weekend dernier, le Sénégal affronte le Rwanda ce mardi au stade Abdoulaye Wade. Un match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2023. Champion d’Afrique en titre, les Lions de la Téranga partent largement favoris dans ce match où ils devraient logiquement empocher les trois points de la victoire.

Pour ce match, le sélectionneur national Aliou Cissé a opté pour un 4-2-3-1 avec quelques changements par rapport à la rencontre précédente contre les Écureuils du Bénin (3-1). Le technicien sénégalais s’est en effet basé sur du solide pour son onze de départ. On retrouve ainsi ses hommes forts avec Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo, Idrissa Gana Gueye mais également Sadio Mané.

Le onze de départ officiel du Sénégal :

Gardien : Edouard Mendy

Défenseurs : Fodé Ballo Touré – Youssouf Sabaly – Kalidou Koulibaly – Abdou Diallo

Milieux de terrain : Gana Gueye – Nampalys Mendy – Pape Matar Sarr – Ismaila Sarr

Attaquants : Sadio Mané -Habib Diallo

La compo officielle du Rwanda:

