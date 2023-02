Rwanda – Bénin: Paul Kagame bientôt chez Patrice Talon à Cotonou

Le président rwandais Paul Kagame est annoncé à Cotonou, la capitale économique du Bénin, pour discuter des dossiers économiques et militaires avec le président béninois Patrice Talon.

L’axe Cotonou-Kigali se renforce de plus en plus en terme de coopération diplomatique depuis l’avènement du « Nouveau Départ« . Après la visite du président Patrice Talon au Rwanda en Avril 2017 et des échanges entre les deux chefs d’Etat aux Etats-Unis en marge du sommet Etats-Unis/Afrique en 2022, on apprend que le président Rwandais Paul Kagame sera bientôt au Bénin.

Selon Jeune Afrique qui annonce l’information, Kagame sera à Cotonou en avril 2023 pour discuter des dossiers économiques et militaires avec son homologue Patrice Talon.

« Patrice Talon ambitionne de conquérir le ciel ouest-africain et voudrait rivaliser avec Dakar (Air Sénégal) et Abidjan (Air Ivoire), qui font office de hubs aériens régionaux. Le lancement d’une compagnie nationale béninoise est en effet en discussions entre les deux chefs d’État Patrice Talon et Paul Kagame) », informe la source.

Pour rappel, avec la montée du terrorisme dans le nord Bénin, la coopération avec le Rwanda a été renforcée dans le domaine sécuritaire. En septembre dernier, le porte-parole du gouvernement béninois a évoqué un accord envisagé par le Bénin et le Rwanda.

Selon les premières informations rapportées sur cet accord à venir, le Bénin bénéficiera de la part du Rwanda « un appui logistique et de l’expertise dans la lutte contre le djihadisme ».