Rwanda-Bénin: « Ils doivent nous soutenir, pas nous jeter la pierre », Jodel Dossou au peuple béninois

L’attaquant Jodel Dossou a invité le peuple béninois à rester uni derrière les Guépards pour le choc contre le Rwanda ce mercredi, à l’occasion de la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2023.

Lynchés après ses sorties médiocres lors des deux premières journées, massacrés par le Sénégal (1-3) et punis par le Mozambique (0-1), les Guépards ont raté l’occasion de se réconcilier avec le public béninois. Contre le Rwanda la semaine dernière, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, les poulains du sélectionneur Gernot Rohr ont concédé le point du nul, malgré leurs multiples occasions créées. Une nouvelle contre performance de la bande à Stéphane Sessegnon qui a bien évidemment fait réagir les supporters qui se sont attaqués aux joueurs sur les réseaux sociaux.

Des attaques qui n’ont cependant pas été du goût de Jodel Dossou qui a invité le peuple béninois à rester uni derrière son onze national et non être contre lui. L’ancien buteur de Clermont, conscient que les siens sont dos au mur après trois sorties sans la moindre victoire, assure que ses coéquipiers donneront tout ce qui est en leur pouvoir pour remporter les trois prochaines rencontres.

« Ils (le public béninois) doivent nous soutenir. On sait très bien qu’on a déçu dans le passé. Mais bon, c’est déjà le passé. Pour le moment, on est entrain de partir sur de bonnes bases. A eux maintenant de vraiment nous soutenir, peu importe même si on traverse des moments difficiles. A eux de toujours nous montrer leur amour, de nous accompagner, nous encourager, et non nous jeter la pierre parce qu’on fait toujours des erreurs », a-t-il déclaré au micro de radio Cotonou.

Dernier de son groupe L avec un seul point, le Bénin affronte le Rwanda ce mercredi au stade Pelé Kigali, à l’occasion de la quatrième journée des éliminatoires. A trois points du Mozambique (deuxième) et huit du Sénégal (premier), les Guépards doivent absolument remporter le duel contre les Amavubi pour rester dans la course à la qualification.