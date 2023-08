Ruth Gbagbi à Emmanuelle Kéïta : « une véritable championne ne se laisse jamais définir par… »

Dans son émission « MOOD’E BY EK », Emmanuelle Kéïta a examiné le style vestimentaire de Ruth Gbagbi, une taekwondo-in ivoirienne. Cette dernière a répondu sur sa page Facebook.

Depuis qu’elle anime chaque samedi sur NCI son émission de mode intitulée « MOOD’E BY EK », Emmanuelle Keïta examine attentivement les tenues des personnalités publiques ivoiriennes. Chaque fois qu’elle critique la tenue des célébrités, elle déclenche une polémique sur les réseaux sociaux.

Le samedi 5 août, l’influenceuse ivoirienne a encore créé la controverse en parlant de Ruth Gbagbi, une taekwondo-in. En effet, Emmanuelle Kéïta a fait un commentaire déplacé sur la tenue de la championne ivoirienne dans cet épisode. “Quand tu veux t’habiller comme un homme, donne-toi un style qui donne envie. C’est quoi ça ? Ça, c’est quoi ? Quand tu veux être un mec, soit un mec attirant. Passe me voir, je vais te relooker, mais pas en femme parce que tu t’es musclée pour ne pas qu’une robe te touche. Du muscle, encore du muscle”, affirme-t-elle.

- Publicité-

La championne d’Afrique de taekwondo n’a pas apprécié ces propos. Sur sa page Facebook, Ruth Gbagbi a défié la présentatrice lors d’une sortie médiatique.“Madame Emmanuelle Keita, une véritable championne, ne se laisse jamais définir par ses vêtements, mais par la force de son esprit et de ses victoires. La vraie grandeur ne suit pas les modes passagères, mais réside dans les valeurs que l’on incarne et partage avec la jeunesse dans l’espoir d’inspirer les générations futures. Toutefois, Mme Keita, sachez que j’accepte volontiers votre proposition de relooking et je vous invite également à partager une séance d’entraînement spécial et renforcement musculaire avec moi”, répond l’athlète.

Quant à l’invitation de la taekwondo-in ivoirienne, l’animatrice a répondu sur sa page ce lundi 7 août 2023. ‘’Ahuuuu. Qui va partir ? Mais c’est quoi tout ça ? Mais la fille-ci veut me finir’’, a publié EK.

Articles similaires