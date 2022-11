Russie: une formation militaire de base sera ajoutée au programme scolaire l’an prochain

Un cours de formation militaire de base sera ajouté aux programmes scolaires russes à partir de la prochaine année scolaire, a déclaré mercredi le ministre de l’Education, Sergueï Kravtsov.

La Russie va ajouter un cours de formation militaire de base à ses programmes scolaires à partir de l’année prochaine, a déclaré mercredi le ministre de l’éducation Sergey Kravtsov, selon l’agence de presse russe TASS.

« Il sera introduit dans les écoles à partir de la prochaine année scolaire. Il est actuellement en cours de rédaction et après le 1er janvier, il commencera à être testé », a déclaré M. Kravtsov, selon l’agence TASS. Selon l’agence TASS, les élèves devront suivre une formation d’environ 35 heures.

L’annonce a été faite dans un contexte où les dirigeants russes favorables à la guerre font pression pour rétablir une pratique de l’ère soviétique où les étudiants en âge de fréquenter l’école secondaire apprennent les premiers soins, les techniques de navigation et le maniement des fusils, selon le quotidien Izvestia affilié à l’État. L’intérêt pour cette politique a refait surface à la lumière de la performance au combat des troupes russes en Ukraine, rapporte le journal.

« Même de nombreux volontaires n’ont pas l’expérience nécessaire pour participer aux hostilités », a déclaré Sergueï Mironov, chef du parti politique pro-Kremlin « Une Russie juste pour la vérité », selon Izvestia. « Avec le début de l’opération militaire spéciale, ce problème est devenu particulièrement aigu. »

La guerre en Ukraine a révélé des failles majeures dans la logistique, l’équipement, l’entraînement et la doctrine de guerre des forces russes, les performances des troupes de Moscou étant si faibles que le Kremlin a eu du mal à trouver des volontaires pour reconstituer ses effectifs, a déclaré un haut responsable américain en septembre. Après que la Russie a mobilisé 300 000 réservistes pour participer à la guerre, des rapports ont été publiés cette semaine faisant état de centaines d’enrôlés morts dans des escarmouches bâclées.

M. Mironov et le vice-ministre de la défense Valery Gerasimov se sont prononcés en faveur du rétablissement de la formation militaire dans les écoles, Gerasimov suggérant que les élèves de 10e et 11e années reçoivent 140 heures de formation, selon Izvestia.

Mironov et Gerasimov ont tous deux déclaré que les cours ne devraient être dispensés que par des vétérans du combat ou des agents des forces de l’ordre, rapporte le média.

D’autres politiciens russes ont été cités par Izvestia pour faire l’éloge de ce concept. « Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre. Lorsque nous étions engagés dans une formation militaire à l’école, cela ne fonctionnait que comme un plus », a déclaré Adalbi Shkhagoshev, le vice-président du parti Russie Unie, selon le média. Le programme de formation militaire de base a été abandonné en 1993, deux ans après l’effondrement de l’Union soviétique, selon le média russe indépendant The Moscow Times. Les dirigeants russes ont tenté de relancer cette pratique à plusieurs reprises par le passé, mais sans succès, selon le média.