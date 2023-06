Russie: première apparition du ministre de la Défense après la rébellion avortée de Prigojine (Vidéo)

Le ministre de la Défense russe, Sergueï Choïgou, qui fait partie du commandement militaire qu’Evguéni Prigojine disait vouloir « stopper » lors de sa rébellion, a fait une première apparition à la télévision russe ce lundi.

La télévision publique russe a diffusé ce lundi matin des images du ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, en train d’inspecter les forces russes en Ukraine, sa première apparition publique après le coup de force avorté du groupe paramilitaire Wagner. Selon des extraits fournis par le ministère de la Défense et diffusés par la chaîne de télévision Rossia 24, Sergueï Choïgou, férocement critiqué par le chef de Wagner Evguéni Prigojine, s’est rendu dans un poste de commandement et y « a tenu une réunion avec les responsables » d’une des unités.

#Breaking after disappearing during Prigozhin's mutiny, #Russia's Defense Minister Shoigu reappears as he visits a forward command post the Russian army pic.twitter.com/5wZRXYP5tV — Michael A. Horowitz (@michaelh992) June 26, 2023

Sur les images télévisées, on voit le ministre écouter, d’air sobre et tranquille, un rapport présenté par le général Evguéni Nikiforov, commandant du groupement militaire Zapad (« Ouest ») dans la zone de l’opération russe en Ukraine, étudier des cartes géographiques ou encore faire un tour en hélicoptère pour inspecter les positions russes. Evguéni Prigojine, auteur d’une mutinerie avortée qui a duré 24 heures à partir de vendredi soir, avait promis de « libérer le peuple russe » en visant notamment ses deux ennemis jurés, le ministre Choïgou et le chef d’état-major Valéri Guérassimov, qu’il accuse d’avoir sacrifié des milliers d’hommes en Ukraine.