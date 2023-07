- Publicité-

Le climat de répression en Russie s’intensifie alors que le célèbre opposant politique Alexeï Navalny risque désormais 20 ans de prison supplémentaires pour des accusations d’extrémisme.

L’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny a été jugé à huis clos pendant un mois dans un nouveau procès controversé pour « extrémisme », qui pourrait le condamner à 20 ans de prison supplémentaires. Cette décision fait écho aux vagues de répression croissantes observées en Russie ces dernières années, en particulier depuis le déclenchement du conflit en Ukraine.

Les proches de Navalny ont partagé l’information sur la messagerie Telegram, révélant que le parquet a formulé une demande sévère d’emprisonnement dans une colonie à régime spécial pour l’opposant politique. Cette peine potentielle représente une menace inquiétante pour la liberté d’expression et les droits fondamentaux des citoyens russes qui osent critiquer le gouvernement en place.

Navalny est déjà connu pour sa lutte farouche contre la corruption et son opposition au régime en place. Il a été arrêté en janvier [année de l’arrestation] à son retour d’Allemagne, où il se remettait d’un empoisonnement présumé. Depuis lors, il est devenu un symbole emblématique de la résistance politique en Russie, attirant un large soutien tant à l’échelle nationale qu’internationale.

Alors que les tensions avec l’Ukraine perdurent, les critiques de plus en plus audacieuses envers le gouvernement russe sont considérées comme une menace à la stabilité intérieure par les autorités. Cette répression croissante et l’utilisation fréquente de l’accusation d’extrémisme pour réduire au silence les voix dissidentes sont vivement critiquées par les défenseurs des droits de l’homme et les gouvernements étrangers.