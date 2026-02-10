Royauté: William demande l’ouverture d’une enquête policière contre Andrew

Impliqué dans le dossier du trafiquant et pédocriminel Jeffrey Epstein, le prince Andrew a été retiré de ses fonctions au sein de la famille royale en octobre 2025.

Malgré cette décision, des anciens membres du personnel affirment que le frère du souverain, le roi Charles III, continue de le protéger, selon un entretien publié dans le Daily Beast le vendredi 6 février 2026. Le prince Andrew est le père des princesses Beatrice et Eugenie.

Ces témoins rapportent que la monarchie a jusque-là empêché toute mise en responsabilité d’Andrew et que le roi ne souhaite pas qu’il fasse l’objet d’une enquête policière. Un proche du souverain a par ailleurs estimé que un procès aggraverait la situation et nuirait gravement à l’institution.

Charles III et les mesures prises pour encadrer Andrew Mountbatten-Windsor

D’après des sources citées par le Times, le roi aurait choisi de pourvoir aux besoins de son frère en l’installant dans une propriété privée financée par des fonds privés, considérant que les tentatives précédentes d’un soutien autonome avaient généré davantage de difficultés et que l’objectif était de le « contenir ».

Les mêmes interlocuteurs indiquent également que le monarque accorderait à Andrew une allocation qualifiée de « modeste » destinée à couvrir ses dépenses quotidiennes.

Par ailleurs, des proches du prince de Galles ont confié à The Royalist que le prince William, destiné à succéder à son père, souhaite que des mesures plus fermes soient prises, y compris l’ouverture d’une « véritable » enquête policière à l’encontre d’Andrew.